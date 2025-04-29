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名家分享~US Taiwan Watch:美國台灣觀測站》美國在聯合國安理會批判中國濫用2758決議

在這裡特別強調中國在聯合國大會第2758號決議上的錯誤行徑，中國濫用此決議，企圖藉此孤立台灣、扭曲他國政策立場，並限制各國自主選擇的空間。其實該決議並不排除台灣在聯合國體系，及其他多邊平台中有意義的參與。
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2025/04/29 19:00

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

中國駐聯合國大使傅聰於4月23日在紐約聯合國總部召開「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」（The Impact of Unilateralism and Bullying Practices on International Relations）會議，包括安理會成員國在內的80多國與會。

這個會議是屬於特別會議的性質，稱為「阿里亞模式會議」（Arria-formula meeting），就是原本不在聯合國大會的設計，但可透過特別方式來召開的一種會議型式。阿里亞模式是在1992年時由時任安理會輪任主席Diego Arria所發明，其好處是不需要像正式的安理會議一樣達到比較高的開會標準（例如非得要15個成員國都出席），而且在這樣的模式下還可以納入非安理會成員國的代表、個人、非政府組織的參與。

名家分享~US Taiwan Watch:美國台灣觀測站》美國在聯合國安理會批判中國濫用2758決議美國駐聯合國副代表吳婷批評中國濫用聯合國大會第2758號決議，孤立台灣、扭曲他國政策立場。（取自貼文）

其實這次的這個會議，就是中國召集所有人來罵美國的會議。傅聰在開幕致詞中直接開戰：「美國打著互惠和公平的旗號，玩的是零和遊戲，骨子裡就是想用關稅來顛覆現有的國際經貿秩序，把美國的利益擺在國際社會共同利益之上，不惜犧牲各國的正當利益來遂行其霸權野心。」（此段引自中國官媒）

然而，美國也沒在客氣的，美國駐聯合國副代表吳婷（Ting Wu，音譯）直接霸氣回應（而且還用中文）：「中國言行不一，說一套做一套！」

「北京持續操控國際金融機構的資源，中國一方面自稱是發展中國家，另一方面卻利用其金援地位，與各種發展計畫，對其他開發中國家施壓、進行脅迫。」

接下來吳婷除了點名中國在南海的擴張行徑之外，還話鋒一轉直接帶到中國濫用2758決議的事情：「我們堅持反對一切形式、單邊主義與霸凌行為，在這裡特別強調中國在聯合國大會第2758號決議上的錯誤行徑，中國濫用此決議，企圖藉此孤立台灣、扭曲他國政策立場，並限制各國自主選擇的空間。其實該決議並不排除台灣在聯合國體系，及其他多邊平台中有意義的參與。」

吳婷（圖中）在會議中怒瞪中國官員，並撂中文直接批：「中國言行不一，說一套，做一套！」（圖擷取自聯合國官網影片）吳婷（圖中）在會議中怒瞪中國官員，並撂中文直接批：「中國言行不一，說一套，做一套！」（圖擷取自聯合國官網影片）

美國國務院發言人說，中國召開這樣的會議是在「浪費聯合國安理會成員的時間」，並且指責這就是中國「利用多邊體系來支持其經濟、政治和安全利益」的最典型案例，美國國務院認為「中國持續採取自相矛盾的政策，一方面聲稱支持開放市場，另一方面卻以人為操控的低價向全球經濟體傾銷商品、竊取智慧財產權，並採取不公平的貿易手段。」

這場會議具體而微地呈現出這幾年來美中對抗的縮影。中國指控美國單邊主義，美國則是指出中國才是破壞國際體系的行為者，包括經濟脅迫與不公平的市場競爭，同時還伴隨龐大的軍事力量威脅。

而美國的駐聯合國官員直接用中文來批判中國，這個行為很顯然是對於這幾年來中國一直不斷利用翻譯為藉口，而超譯美方說法有關。很多時候，中國都會在翻譯當中加油添醋，同時也會捏造不存在的聲明內容。這次美方官員直接使用中文，也是有一種強烈的警告意味，意即警告中國不要再一直在翻譯上面動手腳。而「言行不一，說一套做一套」這樣的形容，更是代表著美方早就看穿了中國的把戲。

當然，針對2758決議的部份也是相當重要。美國近年從國務院、國會，都不斷強調反對中國濫用2758號決議來聲稱擁有台灣主權。然後國際上也有愈來愈多國家響應支持台灣，包括跨國議會對中政策聯盟、美國、澳洲、荷蘭、加拿大、英國、捷克等國都通過了類似的決議案。

反對濫用2758號決議，其實就是反對「一中原則」，即中國用來宣稱「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份」這樣的內容。

最後我們來看一段中國常駐聯合國代表傅聰所說：「聯大第2758號決議，從政治上法律上和程序上，徹底解決了包括台灣在內，全中國在聯合國的代表權問題，一個中國原則是國際關係基本準則，和國際社會的普遍共識，我希望美方不要玩火。」

嗯，並不是這樣的唷！2758號決議跟台灣還有台灣主權地位，一點關係都沒有呢！

對此，台灣外交部方面已表達感謝。（資料照）對此，台灣外交部方面已表達感謝。（資料照）

對此，台灣外交部方面已表達感謝，外交部長林佳龍表示，感謝美國川普政府對台灣爭取國際參與的堅定支持，並譴責中國持續透過惡意扭曲聯大第2758號決議，打壓台灣的主權地位及國際參與空間。部長重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是台海客觀現狀，也是國際公認的事實。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

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