名家分享~US Taiwan Watch:美國台灣觀測站》美國在聯合國安理會批判中國濫用2758決議

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站



中國駐聯合國大使傅聰於4月23日在紐約聯合國總部召開「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」(The Impact of Unilateralism and Bullying Practices on International Relations)會議,包括安理會成員國在內的80多國與會。

這個會議是屬於特別會議的性質,稱為「阿里亞模式會議」(Arria-formula meeting),就是原本不在聯合國大會的設計,但可透過特別方式來召開的一種會議型式。阿里亞模式是在1992年時由時任安理會輪任主席Diego Arria所發明,其好處是不需要像正式的安理會議一樣達到比較高的開會標準(例如非得要15個成員國都出席),而且在這樣的模式下還可以納入非安理會成員國的代表、個人、非政府組織的參與。



美國駐聯合國副代表吳婷批評中國濫用聯合國大會第2758號決議,孤立台灣、扭曲他國政策立場。(取自貼文)





其實這次的這個會議,就是中國召集所有人來罵美國的會議。傅聰在開幕致詞中直接開戰:「美國打著互惠和公平的旗號,玩的是零和遊戲,骨子裡就是想用關稅來顛覆現有的國際經貿秩序,把美國的利益擺在國際社會共同利益之上,不惜犧牲各國的正當利益來遂行其霸權野心。」(此段引自中國官媒)

然而,美國也沒在客氣的,美國駐聯合國副代表吳婷(Ting Wu,音譯)直接霸氣回應(而且還用中文):「中國言行不一,說一套做一套!」



「北京持續操控國際金融機構的資源,中國一方面自稱是發展中國家,另一方面卻利用其金援地位,與各種發展計畫,對其他開發中國家施壓、進行脅迫。」



接下來吳婷除了點名中國在南海的擴張行徑之外,還話鋒一轉直接帶到中國濫用2758決議的事情:「我們堅持反對一切形式、單邊主義與霸凌行為,在這裡特別強調中國在聯合國大會第2758號決議上的錯誤行徑,中國濫用此決議,企圖藉此孤立台灣、扭曲他國政策立場,並限制各國自主選擇的空間。其實該決議並不排除台灣在聯合國體系,及其他多邊平台中有意義的參與。」



吳婷(圖中)在會議中怒瞪中國官員,並撂中文直接批:「中國言行不一,說一套,做一套!」(圖擷取自聯合國官網影片)

美國國務院發言人說,中國召開這樣的會議是在「浪費聯合國安理會成員的時間」,並且指責這就是中國「利用多邊體系來支持其經濟、政治和安全利益」的最典型案例,美國國務院認為「中國持續採取自相矛盾的政策,一方面聲稱支持開放市場,另一方面卻以人為操控的低價向全球經濟體傾銷商品、竊取智慧財產權,並採取不公平的貿易手段。」



這場會議具體而微地呈現出這幾年來美中對抗的縮影。中國指控美國單邊主義,美國則是指出中國才是破壞國際體系的行為者,包括經濟脅迫與不公平的市場競爭,同時還伴隨龐大的軍事力量威脅。



而美國的駐聯合國官員直接用中文來批判中國,這個行為很顯然是對於這幾年來中國一直不斷利用翻譯為藉口,而超譯美方說法有關。很多時候,中國都會在翻譯當中加油添醋,同時也會捏造不存在的聲明內容。這次美方官員直接使用中文,也是有一種強烈的警告意味,意即警告中國不要再一直在翻譯上面動手腳。而「言行不一,說一套做一套」這樣的形容,更是代表著美方早就看穿了中國的把戲。



當然,針對2758決議的部份也是相當重要。美國近年從國務院、國會,都不斷強調反對中國濫用2758號決議來聲稱擁有台灣主權。然後國際上也有愈來愈多國家響應支持台灣,包括跨國議會對中政策聯盟、美國、澳洲、荷蘭、加拿大、英國、捷克等國都通過了類似的決議案。



反對濫用2758號決議,其實就是反對「一中原則」,即中國用來宣稱「世界上只有一個中國,台灣是中國的一部份」這樣的內容。



最後我們來看一段中國常駐聯合國代表傅聰所說:「聯大第2758號決議,從政治上法律上和程序上,徹底解決了包括台灣在內,全中國在聯合國的代表權問題,一個中國原則是國際關係基本準則,和國際社會的普遍共識,我希望美方不要玩火。」



嗯,並不是這樣的唷!2758號決議跟台灣還有台灣主權地位,一點關係都沒有呢!



對此,台灣外交部方面已表達感謝。(資料照)

對此,台灣外交部方面已表達感謝,外交部長林佳龍表示,感謝美國川普政府對台灣爭取國際參與的堅定支持,並譴責中國持續透過惡意扭曲聯大第2758號決議,打壓台灣的主權地位及國際參與空間。部長重申,中華民國台灣是主權獨立國家,與中華人民共和國互不隸屬,這是台海客觀現狀,也是國際公認的事實。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書





