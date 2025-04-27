名家分享~童子瑋》基隆學童走進大巨蛋 歡喜看職棒

尤其我們基隆的棒球環境，還有很多需要加強的地方，不論是氣候條件，還是場地設施，都不像其他地方那麼容易發揮，所以我們更需要推廣棒球，把棒球融入到日常生活

◎ 童子瑋

這個週末，透過我們的議政顧問、也是中華職棒副裁判長的紀華文顧問的安排，以及味全龍球團的熱情協助下，東光國小、深美國小還有 ENJOY 社區棒球隊近百位的孩子們，一起走進台北大巨蛋，看了兩場精彩的職棒比賽。



基隆近百位的孩子們，一起走進台北大巨蛋，看了兩場精彩的職棒比賽。（取自貼文）

也許有人可能會好奇，為什麼我要特別安排讓孩子們去看球賽？



因為我自己小時候，就是那種沒看棒球、飯都吃不下的孩子。所以我最知道，「喜歡」一項運動，是一切的開始。你要先喜歡它，才會願意投入，才有可能從興趣，慢慢發展成專長。



基隆東光國小學童看球。（取自貼文）

尤其我們基隆的棒球環境，還有很多需要加強的地方，不論是氣候條件，還是場地設施，都不像其他地方那麼容易發揮，所以我們更需要推廣棒球，把棒球融入到日常生活，培養孩子們的熱情，整個環境才能跟著一起好起來。



這次能帶孩子們到走進大巨蛋，親身感受現場氛圍，就是希望能在他們心裡種下一顆「喜歡棒球」的種子，只要有了熱情，未來不管環境怎麼樣，他們都會找到屬於自己的拚戰方式。



基隆深美國小學童看球。（取自貼文）

喜歡一件事，可能不會讓你每一次都贏，但會讓你每一次都想再試一次。只要心裡對這件事情有熱情，跌倒了，也會想著怎麼再站起來。

就像週五比賽兄弟象輸了，身為爪爪，心裡當然有點遺憾，但也因為這樣，孩子們可以知道，不是每一次拚戰都會贏，但有熱愛就會讓你堅持到底。



也許一場球賽是短暫的，但我覺得這種對棒球的喜歡，會在孩子們心裡發芽。（取自貼文）

也許一場球賽是短暫的，但我覺得這種對棒球的喜歡，會在孩子們心裡發芽，未來我也會繼續用這樣的方式，努力替孩子們創造更多走出去、看得更遠的機會。

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（作者為基隆議長）

本文經授權轉載自童子瑋臉書





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