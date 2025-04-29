林修民 半導體看天下》出國後人人都是賴清德 下架舔共立委不分藍綠

台灣絕不能再讓這些舔共的政治人物繼續藉著天朝威名在台灣耀武揚威，既然不管426或是419都是以反共為名，那台灣就應該下架所有舔共的政治人物，例如最近才去中國朝聖回來的某黨副主席

◎ 林修民

最近台北的凱達格蘭大道很熱鬧，不只426有所謂反綠共的集會，上一個禮拜419也有反共大遊行。這兩場不約而同都是以反共為訴求，在419遊行甚至破天荒出現台獨的鯨魚旗和中華民國的青天白日滿地紅同場出現而能和平共存，真是令人訝異。

最近台北的凱達格蘭大道很熱鬧，不只426有所謂反綠共的集會，上一個禮拜419也有反共大遊行。（資料照）

上述事件反映在目前中國的打壓下，不管你是台灣還是中華民國派，都是中國要消滅的對象。特別是在國際的場合，中國不只要消滅台灣，任何中華民國，或是有台灣中國一邊一國的意向都是中國要消滅的對象。

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不是我去碰政治、是政治來碰我

筆者對上述最大的體會是十多年前任職於某國營組織曾經奉派至日本東京推廣台灣產業時，在台場親身發生的故事。

當時筆者在台場的東京展覽場（Big Sight）中自己的攤位賣力替台灣某產業叫賣時，突然有一個中國大媽來到我的攤位前，劈頭第一句話就是問: 你這個攤位名字為何沒寫中國台灣?

當年筆者錯愕了一下，由於當時國營組織的頂頭最大上司仍是現在叫喊要相信習近平的馬英九，故直接忽略這個中國大媽的無理取鬧，而沒把事情鬧大。

出國後人人都是賴清德

上述事件後，筆者體會到、或許你自己認為你只是一個小人物，每天專注完成自己的工作，但只要你在國際上或是任何會被中國人看到的地方，你沒有遵從中國人的指示，那你就是中國眼中頑劣分子賴清德或是蔡英文或是李登輝。

2017年的德國柏林初次馬拉松

台灣精品館拱門在2017年柏林馬拉松。（作者提供）



2017年時，筆者首次嘗試挑戰初次馬拉松，而且把地點選在六大馬之一的德國柏林。當時最讓筆者震撼的是在賽道上我們的國旗也可以跟美國、日本國旗一起並列，台灣人不是沒有自己的主體認同，旗幟標示我的認同: 我是台灣人。

我是台灣人、免於中國干涉的自由並不是天上掉下來的，特別是中國在外有軍機軍艦繞台，內有間諜竊取重要情資下，我們更要感恩這些來得不易。

以上述那個相信習近平的總統執政時代，大量所謂兩岸交流充斥著台灣社會，表面上看來是和平，但實情是許多台灣自我矮化，自我審查到處在國內發生。

當年筆者就聽過某個官派董事長在內部會議中發飆，為何會有大紀元的報紙出現? 為了避免中國來的欽差大臣不悅，當時馬上就下架所有的大紀元報紙。

罷免舔共立委刻不容緩

既然不管426或是419都是以反共為名，那台灣就應該下架所有舔共的政治人物。（資料照）

台灣絕不能再讓這些舔共的政治人物繼續藉著天朝威名在台灣耀武揚威，既然不管426或是419都是以反共為名，那台灣就應該下架所有舔共的政治人物，例如最近才去中國朝聖回來的某黨副主席，這個黨如果不處理該黨副主席，那台灣人就該不分藍綠全面下架這個政黨。

請大家把握最後一個禮拜，全面連署罷免這些舔共政黨立委。

（作者為科技專欄作家）

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