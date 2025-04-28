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名家分享～汪浩》朱立倫這個精算師怎麼混的？

但是藍白如果強行修改選罷法，行政院長可以不副署，迫使立法院倒閣，讓總統解散國會。而藍白要強行修改選罷法，要在7月底前完成，不然8月初就可能大罷免三階投票，導致藍白失去立法院多數。
名家分享

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2025/04/28 09:30

◎ 汪浩

朱立倫今天（0426）說520後發動立法院罷免賴總統。但是根據「總統副總統選舉罷免法」，依法「第 70 條總統、副總統之罷免案，經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員三分之二之同意提出後，立法院應為罷免案成立之宣告。」「第 76條罷免案經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。」

也就是說，要有76個立法委員同意罷免總統，才能成案。現在立法院中藍、白、紅加起來62票，不可能成案。

朱立倫說520後發動立法院罷免賴總統。（資料照）朱立倫說520後發動立法院罷免賴總統。（資料照）

所以藍白要先在立法院修改「總統副總統選舉罷免法」，把「三分之二同意」改爲「二分之一同意」即可成案。

但是藍白如果強行修改選罷法，行政院長可以不副署，迫使立法院倒閣，讓總統解散國會。而藍白要強行修改選罷法，要在7月底前完成，不然8月初就可能大罷免三階投票，導致藍白失去立法院多數。

但是立法院無法只修改《總統副總統選舉罷免法》第70條。

因為總統罷免的立院門檻是《憲法增修條文》第2條第9項明定的！

第70條、第76條只是複製憲法增修條文第2條第9項內容而已。

藍白企圖罷免賴總統的愚蠢行為會激發罷免藍委的海嘯。

得不償失的行動，朱精算師算好了嗎？

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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