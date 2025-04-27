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話說李筱峰》一群不知啥是獨裁的人在反獨裁

426凱道上面那群沒有基本政治學常識的愚民，要「戰獨裁」找錯方向了，簡直成為弱智愚民集訓隊。
李筱峰

李筱峰

2025/04/27 18:20

◎ 李筱峰

「獨裁」是一個政治學的專有名詞，英語autocracy，也譯為專制、專政。是一種政府的形式，由一個擁有無限威權的統治者，在不受法律的約束下，以個人意志來進行統治，由統治者個人獨攬國政，是謂獨裁。

426聚集在凱道上的那群人，講不出「獨裁」一詞的基本定義，就聚眾吆喝。（資料照）426聚集在凱道上的那群人，講不出「獨裁」一詞的基本定義，就聚眾吆喝。（資料照）

426聚集在凱道上的那群人，不論是藍軍、白軍、小草、中國大媽、外籍移工….，都沒有讀過半本政治學，也講不出「獨裁」一詞的基本定義，就自由自在聚眾吆喝，人云亦云要「反獨裁」「戰獨裁」。問他們什麼叫做獨裁？則瞠目咋舌無以對。

通常「獨裁」皆具有下列特徵：

一、 權力獨占，不實施權力分立，一切權力皆握於獨裁者之手。在政治上沒有競爭，也沒有反對黨存在，一切團體與組織，皆置於政治控制之下，所有統治工具，皆由獨裁者掌握。並將其所作所為，加以正統化，使人不敢（或不能）產生抗拒之意。

二、 政治權力不受法律之拘束，法律與法院皆是獨裁者統治人民及社會之工具。

三、 人民之自由，予以剝奪或加以實質上之限制。人民之權利，沒有妥善之保障，隨時皆可加以侵害。

四、 外交政策或内政政策之制訂或決定，並非為全國人民之公益，而是謀獨裁者之私利。

五、 政治及社會之控制，採高壓手段，以嚴刑峻法作血腥恐怖統治。人民之服從，非「心悅誠服」，而是屈於脅迫。

以上是獨裁政治的特性。所以獨裁政治往往又稱為「暴君政治」（tyrandy）、「専制政治」（despotism）、威權政治（authoritarianism）、及極權政治（totalitarianism）等等。

過去的兩蔣政權時代，在軍事戒嚴統治，與凍結憲法的戡亂體制下，有黨禁、報禁、書禁、歌禁⋯⋯，有隨時可以殺人抓人的白色恐怖，完全符合以上條件，才是如假包換的獨裁政治，偏偏這群藍政客和藍民，卻高呼蔣總統萬歲！

從前述基本政治學的定義來看，台灣當然不是獨裁政治，而是民主政體。

2022年EIU（經濟學人）公布全球民主指數，台灣在一六七個國家中排名第10名，居亞洲之冠，是「全面民主」（Full democracy）政體；中國則落居第156名，被歸類於獨裁（Authoritarian）政體。

瑞典哥德堡大學「多元民主中心」（Varieties of Democracy Institute）發布「2024年民主報告」指出，台灣在2023年「自由民主指數」排名全球第31名，居亞洲第二，中國則列全球第172名，全球倒數第8。

自由之家（Freedom House）評比全球自由度，2024年台灣自由度94分，被列為「完全自由國家」，而中國只有9分，列為「完全不自由國家」。

他們要「戰獨裁」找錯方向了，簡直成為弱智愚民集訓隊。（資料照）他們要「戰獨裁」找錯方向了，簡直成為弱智愚民集訓隊。（資料照）

426凱道上面那群沒有基本政治學常識的愚民，要「戰獨裁」找錯方向了，簡直成為弱智愚民集訓隊。

賴總統說得對，要戰獨裁應該到天安門前去向習近平喊。偏偏他們那群藍白政客見了獨裁者習大大卻卑躬彎腰，誠惶誠恐乖得象龜孫子。

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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