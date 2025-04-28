自由開講》罷免是自救的裝備426遊行是藍白謊言秀

◎ 史里

2025年4月26日，藍白陣營以「反綠共、反獨裁」為號召，號稱替人民發聲，舉行大規模遊行。然則，真正重視台灣民主的人清楚可見，這場活動充滿自相矛盾與政治謊言。藍白兩黨一方面指控執政黨獨裁，另一方面卻在國會內以人數優勢粗暴推動違憲法案，破壞程序正義與民主原則。

2025年4月26日，藍白陣營以「反綠共、反獨裁」為號召。（記者田裕華攝）

更可悲的是，他們根本看輕人民的智慧，誤以為只要高舉空洞口號、操弄情緒，就能繼續在權力場上做威做福，將民主當作私有的工具。

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公民行動是民主過程中必經之路，罷免是我們自救的裝備。民主政治的維護，從來不是憤怒地喊幾句口號就能完成的。當代議士背離民意，當藍白聯手將國會淪為政黨私器，人民唯有以罷免行動作為回應，才能真正守護代議制度的尊嚴。罷免，不是情緒性的報復，而是制度賦予人民的修正機制，是民主社會健康運作不可或缺的一環。

真正危害台灣民主的，不是被指控為「綠共」的虛構敵人，而是這些以「反」之名行擴權之實的政客們。（記者田裕華攝）

426大遊行之荒謬，正在於藍白自詡為「反綠共」力量，卻絲毫無視自身對中國滲透勢力的縱容與默契。以「反獨裁」之名號召群眾，實則行國會擴權、架空行政監督之實。他們試圖混淆視聽，將自己塑造成受害者，卻無法遮掩在立法院內粗暴破壞議事規則、硬闖法案的事實。真正危害台灣民主的，不是被指控為「綠共」的虛構敵人，而是這些以「反」之名行擴權之實的政客們。

光有憤怒不夠，要有行動。今日的台灣，面對的不僅是外部勢力的威脅，更是內部政治亂象對民主體制的侵蝕。人民若只停留在情緒表達，終將淪為亂政者的棋子。唯有透過具體行動——包括罷免失格立委——才能重新校正民主的航向。

大罷免行動，不僅是對藍白亂政的清算，更是對台灣社會的一次民主教育。民主不是一次選舉的產物，而是每一位公民持續以行動捍衛的結果。正如**公民行動是民主過程中必經之路，罷免是我們自救的裝備。**當民主遭受踐踏時，人民理應毫不遲疑地拿起這件裝備，為自己的未來奮戰。

（作者為台南市市民）

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