吳音寧土地情》台灣運命是賰這擺～ 追思蔡刀大哥

在他走後，朋友們陸續來到他親手起造的家屋裡，他的靈堂前，擺放了連署書。據慧玲姐說，蔡刀大哥生前，最掛心的，就是罷藍立委的進度，因為，他是如此自由的台灣人啊，絕不能接受，有人要出賣我們自由的生活。

◎ 吳音寧

今天（0426），台北有群人到凱道叫囂，而我和四面八方的朋友們，來到雲林縣水林鄉，參加蔡得黃（「蔡刀」）大哥的追思禮拜，想念一個自由浪漫的靈魂。

蔡刀大哥生前，最掛心的，就是罷藍立委的進度。（取自貼文）

蔡刀大哥是台灣農村陣線多年的夥伴。他原本從事有線電視業務，是一位替員工爭取福利的好主管。年近五十時，生命如河流般轉了個彎，竟轉而務農。

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農陣夥伴 年近半百務農還參與雜糧復耕

起初他採慣行農法，但因在田間目睹農藥中毒死亡的鳥類，便改投入友善土地的耕作。他參與雜糧復耕計畫，並和在地農友成立「水賊林友善土地組合」、「土香小農店鋪」等，十多年來他所在之處，是友善產業及土地正義的重要據點。

每每有人前往參訪、學習，蔡刀大哥都熱忱招待，尤其，他個性溫暖、爽朗，不只提攜年輕人，更平等對待小孩，令許多人難忘。

他帶著頭巾，揹著小冰箱的高大身影，在每次聚會出現時，總見他從小冰箱裡拿出啤酒與海鮮，請大家吃，手沖咖啡，給大家喝。多年來大家都習以為常，但如今回想起來，那分享是多麼美好的事！

務農的蔡刀大哥，不只務農，他騎腳踏車，四處探索，騎重機「勇闖天涯」（那是他開過的體育用品社的店名）；他對食物，有獨到的品味，我記得他愛溪州的糯米腸，會到美濃買油蔥酥，常到東港挑選野生的海產；他喜歡音樂，不只聽歌劇、民謠、南管、重金屬搖滾樂，更會彈吉他唱歌；他參加讀書會，不只大量閱讀書籍，更規劃執行各式活動；他熱愛戶外活動，不只上山、下海、浮潛、露營、爬山，還曾帶妻女自駕（繞過中國）遊歐三十八天。

我記得有一年，農陣要到美濃聚會，群組裡聊起交通方式，蔡刀大哥說他要騎重機去，問我要不要坐？他也許開玩笑般問到，沒想到我居然說好啊。

從雲林騎到高雄沿途，我全神貫注的坐在重機後座，緊繃的注視著前方，聽任風聲呼嘯而過。那是我人生第一次，我想會是最後一次坐重機。

如今回想起來，當時為何一口答應，除了有些「憨膽」，最主要應該是對蔡刀大哥的信任，信任這位可以如風般飆速，穩健踏實的大哥。

記憶中還有一次，中秋節夜晚，蔡刀大哥來溪州我家的院子裡烤肉。家裡的幾隻狗，因搶食突然打起架來，場面有點瘋狂。我急慌了，但他鎮定且貌似輕鬆的拿起椅子ㄧ架，立刻鎮住互咬的狗們。那時我在心中讚嘆，太強了，簡直，甚麼都會。

誰也沒料到，他的生命像一首歡快行進中的歌，卻在前陣子某天，他和老婆慧玲姐聊天時，突然感到轟然耳鳴後，歌，就不唱了。

蔡刀大哥，不再自己唱歌了。但他留給大家的記憶，正像一首首歌，在人們的追想中，不停的繚繞著。

生前最掛心罷藍委進度 靈堂擺放了連署書

在他走後，朋友們陸續來到他親手起造的家屋裡，他的靈堂前，擺放了連署書。據慧玲姐說，蔡刀大哥生前，最掛心的，就是罷藍立委的進度，因為，他是如此自由的台灣人啊，絕不能接受，有人要出賣我們自由的生活。

在他最後的臉書紀錄裡，曾以台語文寫到：

「台灣運命是賰這擺

連署、罷免……

袂當缺欠阮一代！」

是啊！袂當欠每一代，袂當欠你咱。

蔡刀大哥的家鄉，雲林拔丁，需要你。彰三選區，罷免謝衣鳳，需要你。

（作者為作家、行政院中部聯合服務中心副執行長）

本文經授權轉載自吳音寧臉書





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