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「釜」看台灣》一場佛像訴訟 日韓文化遺產交流近中斷

這場訴訟對韓日文化遺產交流造成深遠影響。熟悉訴訟團體情況的釜山大學博物館特別研究員、考古學博士廣瀨雄一指出：「佛像訴訟導致近十多年來韓日之間的文化遺產交流幾乎中斷。日本方面擔心，一旦將文物借往南韓，恐無法取回。」
許東爀

許東爀

2025/04/28 17:00

◎ 許東爀

對馬島作為日本距離南韓最近的領土，距離釜山僅49.5公里，比距福岡的119公里近得多。這座被日本稱為「邊境之島」的島嶼，因其地理位置特殊，成為韓日文化交流的重要節點。許多日本遊客甚至選擇從東京或大阪飛往釜山，再轉乘渡輪前往對馬，這種交通方式比經由福岡更為經濟。位於對馬北端的比田勝港，作為日本最繁忙的國際港口之一，頻繁往返於釜山之間。

許多日本遊客甚至選擇從東京或大阪飛往釜山，再轉乘渡輪前往對馬，這種交通方式比經由福岡更為經濟。（作者提供）許多日本遊客甚至選擇從東京或大阪飛往釜山，再轉乘渡輪前往對馬，這種交通方式比經由福岡更為經濟。（作者提供）

南韓盜團從對馬島偷走兩尊佛像

然而，對馬與南韓之間曾發生一起至今未解的文物盜竊事件。2012年10月，南韓竊盜集團從對馬島偷走兩尊佛像：一尊為統一新羅時期（676–892年）的「銅造如來立像」，另一尊為高麗時期（918–1392年）的「銅造觀音菩薩坐像」，並以渡輪運往釜山。竊盜集團成功通過南韓海關，企圖以12億韓圓出售佛像，但因買家只能看到照片而懷疑其真偽，進而向當局舉報。該團伙於同年12月遭到逮捕。

「銅造觀音菩薩坐像」在浮石寺。（作者提供）「銅造觀音菩薩坐像」在浮石寺。（作者提供）

2015年7月，「銅造如來立像」被歸還至原所在的對馬海神神社。然而，截至2025年4月，「銅造觀音菩薩坐像」仍未返還，並被公開展示於南韓瑞山市浮石寺。早在2013年2月，浮石寺便向法院提出訴訟，聲稱擁有該佛像的所有權，自此南韓檢方便將佛像保管至今，已有逾12年。

浮石寺主張擁有權的依據是佛像的「結緣文」。（作者提供）浮石寺主張擁有權的依據是佛像的「結緣文」。（作者提供）

浮石寺主張擁有權的依據是佛像的「結緣文」（現存於對馬），其中記載於1330年2月，32人共同捐款，將佛像獻予浮石寺。寺方聲稱佛像在高麗時期供奉期間，被頻繁侵擾的「倭寇」掠奪。

最終，南韓大法院（最高法院）於2023年10月作出裁決，因無法證實佛像如何被運至對馬，判定浮石寺不具所有權，並下令將佛像歸還對馬的觀音寺。

觀音寺現任住持田中節龍和尚。（作者提供）觀音寺現任住持田中節龍和尚。（作者提供）

然後，2024年7月，浮石寺突然提出希望先借佛像舉行百日佛事後歸還。觀音寺接受此請求，並同意在2025年1月24日至5月5日期間展出。據悉，觀音寺前任住持田中節孝和尚於5月10日親赴南韓迎回佛像，經由福岡返回對馬後，在觀音寺舉行歸還儀式。基於安全考量，佛像將暫時展出於對馬博物館。觀音寺現任住持田中節龍和尚表示：「儘管情況令人猶豫，但南韓政界保證會歸還佛像，因此我們同意借展。」

兩國文化遺產交流幾乎中斷

這場訴訟對韓日文化遺產交流造成深遠影響。熟悉訴訟團體情況的釜山大學博物館特別研究員、考古學博士廣瀨雄一指出：「佛像訴訟導致近十多年來韓日之間的文化遺產交流幾乎中斷。日本方面擔心，一旦將文物借往南韓，恐無法取回。」

一些韓媒也將此事件報導為「倭寇掠奪佛像」，台灣媒體並沒有核實這些報導，只是逐字翻譯和轉載。在沒有確鑿證據的情況下，若主張日本應賠償六百年前的掠奪行為，邏輯未免過於牽強；該説法在世界任何地方都行不通，只有南韓的某些勢力這樣認為。試想，若有香港人要求蒙古政府歸還元朝600年前侵略時所奪南宋文物，勢必引來譏諷。

考古學博士廣瀨雄一：這場佛像訴訟的核心，源於歷史創傷。（作者提供）考古學博士廣瀨雄一：這場佛像訴訟的核心，源於歷史創傷。（作者提供）

這場佛像訴訟的核心 源於歷史創傷

那麼，為何該「某些勢力」仍堅稱佛像是倭寇掠奪而來？

根本原因或在於南韓殘留的反日情緒。廣瀨解釋：「這場佛像訴訟的核心，源於歷史創傷。由於日本殖民時期（1910–1945）造成的集體創傷，南韓教育中傾向將歷史上的日本描繪為邪惡勢力，導致許多人堅信佛像是遭倭寇劫掠；相對地，在日本社會，仍保留著源自江戶時期（1603-1868）的帝國主義觀，以及對南韓民族主義的反感。」

據《高麗史》記載，倭寇於1352至1381年間五度攻打瑞州（即今日的瑞山）。南韓法院據此推測佛像可能在此期間被掠奪，但《高麗史》中並未記載佛像被從浮石寺運往對馬。觀音寺最早的紀錄顯示佛像於1526年已存在寺中，其前段歷史則不明。

可以推測，佛像可能在1330至1526年間被轉運至對馬。這段時期恰好包含倭寇活動猖獗、高麗王朝滅亡（1392）、朝鮮王朝建立及實行「廢佛毀釋」政策等重大歷史變遷。

雖然南韓社會中的反日情緒逐漸消退，但部分年長族群（60歳世代）仍強烈主張「日本殖民統治造成深重傷害，因此日本過去的行為都應被視為惡行」，進一步將倭寇與日本直接畫上等號。廣瀨指出，訴訟團體中有人甚至相信，高麗時代的文物之所以在南韓幾近消失，是因為皆被倭寇或豐臣秀吉入侵朝鮮（1592–1598）時劫掠一空。

部分韓媒則聲稱，「佛像如何被帶至對馬有多種假說，但最流行的說法為倭寇掠奪」，卻忽略探討其他可能性，往往基於南韓傳統的反日情緒便下結論。

佛像傳輸路徑假說有幾種

目前有幾種可能的佛像傳輸路徑假說：

1.倭寇掠奪說：根據《高麗史》記載，倭寇多次襲擊瑞州，可能將佛像掠奪。據對馬歷史研究者永留久恵（已故）所著的《被盜的佛像》也說明，倭寇的起源是對元日戰爭（1274、1281年）後高麗封鎖政策的反動，但朝鮮王朝允許貿易後，倭寇才覆沒。也有學說指出，元日戰爭時元高麗聯軍的殘暴，例如元軍把對馬島上的姑娘們的手掌刺穿，用繩索捆綁，拖到高麗去，或是為了報復明朝。

2.假倭寇掠說：據《朝鮮王朝實錄》，早期倭寇中大多為高麗或朝鮮人，僅少數為日本人；他們穿著倭服，說倭語，行為不端。此類「假倭寇」活動延續至16世紀，參與者甚至包括中國浙江、福建人與葡萄牙人。

3.倭寇交易說：據南韓學會的倭寇研究，「倭寇」原本是對韓中方的貶稱，他們於東亞地區的貿易團夥，或者海盜。

4.佛教文化交流說：對馬自古以來即與韓半島有密切佛教交流。據1978年「西日本文化協會」的調查書籍《對馬的美術》，對馬有約100座進口佛像，其中87座來自韓半島的三國時期（百濟、新羅、高句麗--從公元前1世紀到公元7世紀）、統一新羅時期、高麗和朝鮮王朝的，這些可能都是佛教交流的結果。

5.朝鮮王朝的反佛政策疏散說：據《被盜的佛像》記載，因朝鮮王朝奉行「廢佛毀釋」政策，許多佛像被賣至對馬避難。對馬許多佛像皆有損傷痕跡，可能與逃避迫害有關。

在南韓走過多次的台灣人們可能都知道，大部分的南韓佛教寺廟都位於山上，因為這些寺廟為了朝鮮王朝的「廢佛毀釋」都從城市被遷移到。實際上，據《被盜的佛像》一書的記載，在對馬有多座韓半島進口佛像遭到破壞，包括兩座被斬首的佛像。據推測，倭寇掠奪應該只是幾分鐘或幾十分鐘的事，但當時沒有電鋸，很難相信倭寇會這麼輕易斬首或者燒掉佛像，除非他們是像穆斯林一樣的異教徒。

田中節孝和尚表示：「被盜的觀音菩薩坐像有燒痕，但佛像所附的薄金屬冠卻毫無燒痕。若真遭倭寇掠奪，金屬冠不可能完好，因此我不認為這尊佛像是被掠奪來的。我相信它是透過某種交流進入對馬，或是為了避難而來。」
然而，部分韓媒仍宣稱金屬冠已遺失。

2022年開館的「對馬博物館」與「朝鮮通信使歷史館」正積極展現兩地的文化連結。（作者提供）2022年開館的「對馬博物館」與「朝鮮通信使歷史館」正積極展現兩地的文化連結。（作者提供）

對馬島地形多山，自給自足困難，歷來依賴韓半島維生。過去的倭館設於釜山，對馬人常駐；1612至1811年間，朝鮮王朝的外交使節「朝鮮通信使」多次經由對馬來往日本。如今對馬的觀光產業亦仰賴南韓遊客。

雖然對馬與南韓有交流上的摩擦，例如旅客行為爭議，但整體氛圍仍屬友好。2022年開館的「對馬博物館」與「朝鮮通信使歷史館」正積極展現兩地的文化連結。

在釜山，儘管反日情緒相對於南韓其他地區較為淡薄，但仍然存在明顯的痕跡。釜山擁有「朝鮮通信使歷史館」，同時也設有「日帝強行動員歷史館」，專門展示日治時期朝鮮勞工被迫徵用的歷史。此外，草梁倭館的舊址告示牌也曾遭人刪除。

釜山擁有「朝鮮通信使歷史館」。（作者提供）釜山擁有「朝鮮通信使歷史館」。（作者提供）

實際上，南韓60歲世代的反日情緒最為強烈。這一代人直到大學畢業左右的1989年南韓政府全面開放自由出國旅遊，因此他們在童年和青年時期幾乎沒有機會體驗過海外。在上世紀80年代，倘若大學生們在談話中提到「日本」一詞，就會聽到憤怒的叫喊聲。南韓政府直到他們30多歲的1998年才逐漸開放日本文化。由於這種影響，他們普遍相信南韓在歷史上從未侵略過他國，並將「日本人過去都是壞人」視為信念。即使如今南韓的經濟實力與日本不相上下，他們的情緒仍沒有太大改變。

其中一些甚至主張應全面追回全球所有南韓文物。然而，韓國文化遺產在海外的數量遠少於中國與日本，若過度追求歸還，可能反而削弱國際對韓國文化的興趣與尊重。

據在系統分析南韓人精神世界的作品《南韓是一個哲學而已》（講談社，2011）中著作小倉紀藏觀察，南韓人受朱子學影響，傾向追求道德完美主義。在這種觀點下，將佛像定位為「被倭寇掠奪」的歷史，能使其意義在某些人眼中更為「純粹」。

倘若全球人都以那些人的方式完美地生活，就像釜山的「日帝強行動員歷史館」一樣，在對馬應該有一座「朝鮮征服統治紀念館」。如南韓沒有了日殖時期，具有強烈反日情緒的南韓可能並不會相信「倭寇掠奪了佛像。」

正如田中節孝和尚所言：「鄰居間有摩擦是常事，南韓那場奇怪的佛像官司也總算落幕。雖然未來如何保管尚未決定，但希望能本著佛教慈悲精神，完成浮石寺要求的百日佛事。」

（作者為自由撰稿人）

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