自由開講》安安，別鬧了！

◎ 顏允聖



近日，因罷免「死亡連署」涉偽造文書案，國民黨新北市黨部與台北市黨部相繼被搜索，國民黨主席朱立倫號召群眾至台北地檢署抗議，更為此發出動員令呼籲黨公職前往北檢外聲援並喊出「守夜」。

國民黨主席朱立倫及立委謝龍介、傅崐萁等人0417包圍北檢抗議。（資料照）

在看到謝龍介鼓譟群眾推倒柵欄，與員警肢體碰撞，幾位立委不斷聲嘶力竭吼叫奮力爬過拒馬，力搏鎂光燈焦點。當氣力放盡後，留在現場民眾僅約剩下百人不到，寥寥可數。一場鬧劇，不僅傷害了司法的公信力，更踐踏了台灣前輩辛苦打拼所留下的民主價值。

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讓筆者瞠目結舌的是，台北市長蔣萬安罔顧其肩負著台北市民賦予其任務，期待應對市政有所作為，不但公然帶頭違法前往禁制集會遊行區域台北地檢署前，也無視管轄的北市一分局屢屢舉牌警告集會係屬違法，對於媒體的質疑，僅表示：「個人的行為，所有的責任由我個人承擔。」

台北市長蔣萬安到北檢前聲援，還表示：「個人的行為，所有的責任由我個人承擔。」。（資料照）

原來，人民投票選出的市長身分是可以任意切換的。按此邏輯，哪天蔣市長脫口而出：「個人是中國台北的市長。」也就不足為奇了。猶如孰悉的經典電影台詞「我跳出來了，又站回去了，打我啊笨蛋。」台北市民真是無奈！



沒有違法，何懼司法。



資深媒體人黃暐翰在其臉書即言，問題不在「死亡連署」，而是連署行為是否涉及「偽造文書」。依據我國刑法規定偽造文書罪是公訴罪，另依刑事訴訟法第228條第1項定，檢察官因其他情事知有犯罪嫌疑者，應即開始偵查。換言之，司法機關發動調查之舉完全是為了維護國家利益，其偵辦程序依法有據。國民黨明知其連署行為非為主張公民權的行使，僅假借罷免權之行使，遂行其謀取政黨利益之私。此種濫用公民權的行為，對台灣民主發展之路，毫無益處實不足取。



民主國家，人民當然可以質疑執政黨所領導的政府，是否將國家利益、人民利益奉為圭臬。但不論其政黨為何，萬不可慫恿人民不相信司法，甚而挑戰司法公信力，誠如司法是維護社會正義的最後一道防線，亦是捍衛民主憲政的重要力量。當人民不再相信司法，社會的秩序、人民的權益將無法獲得實質保障。此時，面對中國境外敵對勢力文攻武嚇，台灣將不攻自亂，這真是我們想要的嗎？



（作者為政治工作者）



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