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沈榮欽國際視野》批評台灣沒有言論自由的他們，回到中國之後如何了？

和亞亞一樣，小微發表武統言論後，卻又拒絕離台，表示發表那些言論只是想直播多賣點貨，惹怒小粉紅，小微在中國也因此由紅轉黑，抖音帳號遭到抵制。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/05/04 21:00

◎ 沈榮欽

★ 亞亞

亞亞因為表示回國是「被推入萬丈深淵」，而惹怒中國網民，至今不敢更新抖音。（資料照）亞亞因為表示回國是「被推入萬丈深淵」，而惹怒中國網民，至今不敢更新抖音。（資料照）

發表武統言論遭到台灣政府驅逐後，因為表示回國是「被推入萬丈深淵」，而惹怒中國網民，至今不敢更新抖音。回國後在機場被中國官方人員帶走後，便不再發聲，至今僅接受過一次媒體《環球人物》專訪，繼續老調重彈，便完全從媒體上消聲匿跡。陸委會表示，中配言論會列入未來來台依親的考量因素。

★ 小微

小微回家鄉後開始做小生意賣雜貨，但帳號無人關注。（翻攝自小微抖音）小微回家鄉後開始做小生意賣雜貨，但帳號無人關注。（翻攝自小微抖音）

和亞亞一樣，小微發表武統言論後，卻又拒絕離台，表示發表那些言論只是想直播多賣點貨，惹怒小粉紅，小微在中國也因此由紅轉黑，抖音帳號遭到抵制。

小微只得新開一個抖音帳號，名為「我是中國人」。問題是妳在台灣時批評台灣、讚美中國，才能在中國有流量。現在妳一身在中國的中國人，開個「我是中國人」的帳號，誰還會在意呢？

果然小微的新帳號不僅無人關注，而且批評台灣沒有言論自由的她，因為回國受到小粉紅批評，把她過去的抖音影片下架了。

★ 恩綺

恩綺回到中國後，繼續開直播，結果不知說了什麼，引發當局不滿。（翻攝自抖音）恩綺回到中國後，繼續開直播，結果不知說了什麼，引發當局不滿。（翻攝自抖音）

恩綺發表武統言論，回到中國後，繼續開直播，結果批評台灣沒有言論自由的她，在中國直播時不知說了什麼，引發當局不滿，立刻去電要求其說明，否則將禁止其直播。

★ 李東憲

李東憲雖曾持五星旗上台領獎，受到中國網民吹捧，但是他開的跆拳道道館近日宣告破產。（擷取自微博）李東憲雖曾持五星旗上台領獎，受到中國網民吹捧，但是他開的跆拳道道館近日宣告破產。（擷取自微博）

拿著中華人民共和國國旗上台領獎的李東憲，因為領有中華人民共和國身份證，而被吊銷台灣身份及戶籍後，表示他是因持有中國身份證受到嫉妒，將以中國人身份繼續在祖國發展。

雖然李東憲曾因為持五星旗上台領獎，受到萬千中國網民吹捧，但是並未轉換為生意助力，他開的跆拳道道館僅有 7 名學員，近日表示宣告破產。

最近他在抖音上直播，當談及中國民主時，直播突然被禁，不能發聲。

於是這些批評台灣沒有言論自由的一群人，終於在中國享受到他們心心念念的中國式言論自由了。

而台灣另一群批評賴清德總統獨裁的人，將在今天（0426）上街遊行批評總統獨裁，要求他辭職。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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