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曹興誠八不居士》426的凱道 叛國的集會 騙徒的表演

這樣一個民選總統，國民黨竟然稱他為獨裁者，拒絕參加總統就職典禮，反而不斷跑到北京去接受指示。這是公然否定台灣的民主和元首，是赤裸裸的叛國行為。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/04/26 14:35

◎ 曹興誠

國民黨和民眾黨的頭目，426 聚集在凱道，宣稱要反惡罷、反綠共、反紅共、戰獨裁。

「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」活動現場（記者田裕華攝）「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」活動現場（記者田裕華攝）

賴清德總統是台灣人民經過公開合法的程序選出來的總統。當選時，超過80國家與國際組織，逾700名政要，都來電祝賀，肯定我國順利完成民主選舉。

賴總統是台灣人民經過公開合法的程序選出來的總統。超過80國家與國際組織，逾700名政要，都來電祝賀。圖為賴總統520就職演說畫面。（路透社檔案照）賴總統是台灣人民經過公開合法的程序選出來的總統。超過80國家與國際組織，逾700名政要，都來電祝賀。圖為賴總統520就職演說畫面。（路透社檔案照）

這樣一個民選總統，國民黨竟然稱他為獨裁者，拒絕參加總統就職典禮，反而不斷跑到北京去接受指示。這是公然否定台灣的民主和元首，是赤裸裸的叛國行為。

國民黨在凱道訴求「戰獨裁」，他們似乎不知道，2023年11月26號，美國拜登總統在記者會上公開宣稱，習近平是獨裁者（dictator）。國民黨如果要戰獨裁，他們要戰鬥的對象是習近平，可是他們敢嗎？

國民黨說要在凱道上反綠共、反紅共。如果你問他們，誰是紅共？誰是綠共？他們根本無法定義，這是典型騙徒的手法。丟出一些沒有定義的名詞，混淆視聽，希望騙別人對號入座。

他們真正必須要反對的，是中共；可是他們不敢講。因為中共是他們的主子，他們是中共的走狗。走狗怎麼敢反主人、戰主人呢？

國民黨凱道集會的另一個主要訴求，是「反惡罷」。這也很可笑。選舉、罷免都是民主國家公民的基本權利；反對罷免，跟反對選舉一樣，都是獨裁者的心態，而他們的訴求卻是戰獨裁，護民主；真是言行矛盾，充滿諷刺。

如果國民黨認為罷免是不對的，那麼他們為什麼也要罷免綠色民代？

可笑的是，國民黨想罷免綠色民代，但他們根本沒有民意支持，只好用偽造文書、找死人連署的方式，進行組織性犯罪，因而受到司法調查。國民黨怕調查結果，讓他們遭到團滅，所以在騷擾台北地檢署未果之後，再舉辦凱道大遊行，意圖加重對司法施壓。

國民黨的凱道遊行，是一場叛國的集會，騙徒的表演。圖為民眾黨主席黃國昌率支持者聲援。（記者方賓照攝）國民黨的凱道遊行，是一場叛國的集會，騙徒的表演。圖為民眾黨主席黃國昌率支持者聲援。（記者方賓照攝）

國民黨的凱道遊行，是一場叛國的集會，騙徒的表演，台灣人應該予以嚴厲的譴責。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

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