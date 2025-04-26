名家分享～盧郁佳》新北有無「技術」干預霸藍？12問請教市長！

去年9月三協成「鹹蛋黃沒標是雞蛋或鴨蛋」，前天(0424)衛生局聲明指近期會開罰單。今天侯友宜遊行反獨裁，上臺必須回答些小問題：

◎ 盧郁佳

去年9月三協成「鹹蛋黃沒標是雞蛋或鴨蛋」，前天（0424）衛生局聲明指近期會開罰單。今天侯友宜遊行反獨裁，上臺必須回答些小問題：

三協成餅舖日前暫停收連署書，傳出原因是被「查水表」挨罰20萬元，衛生局表示，無裁罰20萬元紀錄，但有一件違規案開罰6萬元。（「罷洪！！刻不容楷」提供）

●市長，您正義凜然直言「難道罷免期間就不用罰」，道德勇氣令人欽佩。既然沒標鴨蛋會危害健康必須得罰，那麼市面至少有19家產品同樣有害人體，請問過去一年，新北市罰了幾家、多少錢？難道沒罷免就不用罰嗎？

請繼續往下閱讀...

●市長，《食品安全衛生管理法第44條第1項罰鍰裁罰標準》規定「裁處罰鍰，應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益」。衛生機關「經命其限期改正，屆期不改正」、「命其回收、銷毀而不遵行者」才裁罰，請問三協成寧罰也不銷毀嗎？

新北市長侯友宜澄清沒開罰三協成20萬元。（資料照）

三協成標示已經改正，衛生局拿什麼理由開罰？

●市長，衛生局公文寫沒標鴨蛋，陳潤秋局長答詢卻說「沒有雞蛋鴨蛋的問題」，被問「如果說謊，要不要下臺」就跳針避答，等於承認說謊。局長明知違法，逃避議會代表人民監督，公然說謊，請問要不要下臺？

●市長，如果局長沒有責任，那麼是不是您指示局長開罰？

●市長，請問您為什麼指示局長開罰？

●市長，請問為什麼等檢舉不成案半年後，罷團開站才罰？

民進黨籍市議員卓冠廷質疑市府拿半年前的舊案，在罷洪2階連署即將截止前才說要開罰。（卓冠廷提供）

●市長，您是否承認對老闆造成心理壓力，逼他停收連署？是否符合您說的「依法行政」？

●市長，志工罷羅明才，在停車格短暫停車，警員就要「現行犯逮捕」，是否符合您說的「依法行政」？

●市長，請問您下令妨礙罷洪孟楷，是否圖利洪孟楷？

●市長，請問您是否觸犯了《刑法》第125條濫用職權罪「公務員明知其為無罪之人而使其受追訴或處罰」、第142條妨害他人連署罪？

●市長，行政中立不偏袒政黨，您作為市長，在罷藍時該怎麼保持行政中立？

國民黨主席朱立倫及立委謝龍介、傅崐萁等人0417包圍北檢抗議。（資料照）

●市長，您聲援417偽造連署圍北檢、出席426遊行，是否符合行政中立？

或像蔣萬安一樣「今天不是市長」，行政中立是市長的責任，您不負責？

（作者為作家）

本文經授權轉載自盧郁佳臉書





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法