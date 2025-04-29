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自由開講》攻擊型無人艇 「比武召集令」 中科院揪廠商較勁

2025/04/29 13:00

◎ 茜茜

面對中國在無人機、無人艇與自主武器系統上的快速擴張，臺灣也正積極推動無人攻擊載具的國防自主計畫；從紅雀、銳鳶無人機系統到如今的「快奇專案」自殺無人艇，顯示國軍已全面啟動非對稱戰力佈局，將科技創新轉化為戰術優勢；中科院針對攻擊型無人艇所發布的比武召集令，不僅是產官學軍合作的起點，也為後續大量建造鋪路，象徵臺灣無人武力進入實戰驗證關鍵期。

雷虎自殺式無人快艇正式報名中科院「快奇專案。」（雷虎提供）雷虎自殺式無人快艇正式報名中科院「快奇專案。」（雷虎提供）

快奇專案啟動 正面迎擊共軍無人化威脅

中共解放軍長年投資無人化作戰資產，包含東部戰區試驗的無人艇編隊與海空聯合演訓，無不針對台海作戰設想預作部署；「快奇專案」的目的在於創造我方遠距、隱蔽、高機動性的自殺無人艇，可望成為突破中共艦隊防線的利器，其機動性及打擊彈性，或將有效克制敵方海兵力，在無預警攻擊中發揮奇襲效能，是臺灣對抗中共「蜂群戰術」與灰色地帶作戰的實質反制方案。

多軸建軍成果浮現 非對稱戰力逐步成型

除快奇專案外，我國國防自主亦涵蓋劍翔反輻射無人機、海劍羚防空飛彈、雲峰超音速巡弋飛彈與高效能匿蹤巡防艦，逐步建立起拒止敵軍於第一島鏈內的自衛戰略；尤其海軍籌畫中的半潛式自殺無人艇，將進一步壓縮中共艦艇戰術操作空間，提升臺灣海防非對稱戰力層次，展現我國軍武發展正朝向精準、機動、分散與致命的戰力邏輯前進。

由中信造船打造的無人艇，近來被軍網友發現頻頻在海域進行測試，研判應是為今年六月的無人艇大比武測試暖身。（資料照，記者李惠洲攝）由中信造船打造的無人艇，近來被軍網友發現頻頻在海域進行測試，研判應是為今年六月的無人艇大比武測試暖身。（資料照，記者李惠洲攝）

鏈結民主盟友 技術交流與聯合研發並進

面對潛在海空封鎖與多域威脅，臺灣除自力研發外，亦須與友臺民主國家加強軍事科技合作；如美國、澳洲、英國等國具備成熟無人作戰平台與電子戰系統，應積極推動雙邊或多邊的聯合研發或授權製造機制，縮短技術成熟期，擴大產能與戰備彈性；透過國防工業互補與戰術互通，臺灣才能在有限資源下最大化國防效益，形成真正的軍事韌性網絡。

以民主為盾 全球共保臺海和平

「快奇專案」不僅是我國自主軍武發展的象徵，更是民主自衛的戰略實踐；在中共持續擴張軍事威脅、挑戰區域秩序之際，臺灣的軍事現代化與盟友共識息息相關。民主國家應共同認知，臺灣的安全就是印太和平的防線；只有深化臺灣與國際夥伴間的軍事合作與戰略對話，才能共同阻止中共單邊改變現狀的野心，維繫臺海穩定與區域自由秩序。

（作者為研究生）

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