沈榮欽國際視野》微知識：西非父權社會中的女女婚姻

首先，西非的女女通婚是一歷史悠久的傳統，至少已經存在數世紀之久。其次，這也不算十分罕見的現象，西非 40 多個社會都存在著女女通婚的現象。只是因為發生在非洲，所以外界所知甚少。

◎ 沈榮欽

波特蘭州立大學的 Bright Alozie 研究了西非的女女婚姻，令我大開眼界。

西非的女女通婚是一歷史悠久的傳統，至少已經存在數世紀之久。（取自貼文）

首先，西非的女女通婚是一歷史悠久的傳統，至少已經存在數世紀之久。其次，這也不算十分罕見的現象，西非 40 多個社會都存在著女女通婚的現象。只是因為發生在非洲，所以外界所知甚少。

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根據 Bright Alozie 的說法：

女女婚姻的運作方式是，一名女性（通常富有或地位較高）支付聘禮，娶一名有望生兒育女的妻子。一名男性親屬或選定的伴侶（稱為生育者）是孩子的父親。孩子在法律上屬於女丈夫，並被視為其家族的一部分。這加強了對西非社會至關重要的親屬結構，即傳統社區和氏族內的家庭紐帶。

例如在奈及利亞 Rivers 州的 Okrika，如果已婚婦女家中沒有男孩，則可以與另一個女人結婚，以便家中可以生一個男孩。如果她婚後沒有生下男孩，而她又有錢，那麼按照當地文化，她可以娶多個妻子，只要她能照顧好她們，並且能生下一個男孩來繼承她家族的姓氏。

但是同樣在奈及利亞的 Mbaise Igbo，情況則稍有不同。如果一名男子去世時沒有男性繼承人，他的女兒可以向一名女子支付聘禮，讓她以他的名義生孩子。這確保了他的血統不會消失。

和浪漫的同性婚姻不同，這些都是社會契約。其目的是保存血統、確保繼承權並增強婦女的經濟和政治自主權。

女丈夫透過擔任戶主的角色獲得了對財產的重大控制權。這使她們能夠獨立擁有和管理資產，而這項權利通常是男性獨有的。

透過妻子獲得繼承人可以確保血統的延續以及財產和地位的繼承。它鞏固了他們在社區內的長期代理權和影響力。

這種結合也賦予她們更多的法律地位——她們可以簽訂合約、解決爭議、在法律事務中代表家庭，從而進一步增強她們在父權社會中的權力。

這一切都將產生巨大的影響。女性丈夫可以擔任權威職位並贏得尊重，她們挑戰傳統的性別角色。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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