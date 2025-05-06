矢板明夫觀點》中國反制關稅戰 軟硬兼施趁機拉攏

這一次，中國為這些人解除制裁，有幾個目的。一，是給一些好處拉攏這些人。二，是分化外國的反中陣營。三，是試圖改善中國在這些國家國民心中的印象。

◎ 矢板明夫

美國的川普總統對全世界增加關稅的做法，引起了國際社會上的一些反彈。而關稅被增加最多的中國，已經開始運作反制措施，值得注意。

關稅被增加最多的中國，已經開始運作反制措施，值得注意。（取自貼文）

比如說，前幾天中國國家主席習近平訪問了越南、柬埔寨、馬來西亞等東南亞國家、其目的就是為了共同對付美國。現在，中國和東南亞各國被稱為「世界的工廠」，如果這些國家團結在一起不把商品賣給美國的話，美國的消費者就可能面臨「無貨可買」。這種手段，是一種堅壁清野的政策，被認為有一定的效果。

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美中陷入關稅戰之際，中國國家主席習近平出訪東南亞三國。圖為習近平（左）抵達柬埔寨金邊國際機場向人群致意。（歐新社）

另外，據媒體報導，中國政府正在打算解除對5位歐洲議會議員及人權小組的制裁，其目的也是為了修補中歐關係、共同對付美國。報導指出，歐洲議會議長梅特索拉，近期就此事多次與中國駐歐盟大使會面，協商已進入了最後階段。

根據南德日報的獨家報導，中國政府計畫解除對歐洲議會人權小組，以及5位現任與前任歐洲議員的制裁。解除名單包括：德國籍友台小組主席蓋勒、法國籍議員格魯克斯曼、保加利亞籍議員久什尤克、斯洛伐克籍議員萊克斯曼，以及已卸任的德國籍前友台小組主席包瑞翰。

這些議員大多都是親台派，也有一些人曾經就新疆的人權問題批評過中國。因此，都被中國指定為「非友好人士」，並進行了制裁。

這一次，中國為這些人解除制裁，有幾個目的。一，是給一些好處拉攏這些人。二，是分化外國的反中陣營。三，是試圖改善中國在這些國家國民心中的印象。

據我觀察，這種手段其實是蠻有效的。過去，中國也曾制裁過一些日本右翼團體的幹部，禁止他們訪問中國。但過了幾年之後，又單方面解除對這些人的制裁，並邀請這些人去中國參加學術會議、招待他們旅遊。一來二去的，就真有一些日本的右翼團體幹部，變成了中方的好朋友。

中國今後可能會以同樣的手段對付台灣。大家一定要小心，不要上當。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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