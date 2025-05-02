自由開講》強化民間船舶造能 國軍結合產業實力備戰海上防衛

◎ 茜茜

國防部長顧立雄四月十六日在立法院答詢時，針對是否與美方合作推動造船、修復船艦表示「不適宜公開討論」，但亦明確透露臺灣「有此意向」，此番言論雖保守，卻已透露我國在臺美國防合作上尋求深化之實質動向；此一發展不僅呼應美方對中國海權崛起的警覺，也凸顯臺灣正積極掌握國際戰略轉變，尋求強化國防工業體系，以自立自強對抗中共威脅。

圖為美軍航空母艦福特號2012年在美商杭廷頓英格爾斯工業的造船廠建造情形。（路透社檔案照）

國輪國造拚國防 蘇紫雲：讓臺灣造船再次偉大

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國防安全研究院蘇紫雲指出，川普若再次主政美國勢將全面「遏中」，重啟造艦大計；此一趨勢正為臺灣提供與美方合作的絕佳契機，臺灣應從「國艦國造」政策延伸至「國輪國造」，不僅強化軍事造艦能力，也提升民間船舶製造實力，讓臺船、中信、龍德等本土造船企業擁有國際競爭實力；結合政策補貼與貸款誘因，可有效帶動產業升級與技術移轉，使「臺灣造船再次偉大」不再只是口號。

灰色地帶下的新建軍思維 臺灣不能再走傳統路線

在中共灰色地帶行動愈發頻繁之際，傳統大型艦艇思維已不足應對新型挑釁；蘇紫雲建議，臺灣應發展中小型鋼製監視艦艇，價格低廉、抗損強、可彈性部署，搭配後方正規戰力與岸置飛彈，形成立體應變能力；此舉不僅符合不對稱作戰精神，也展現出臺灣對軍民整合政策的深度思考，將造船能力化為國防前線的實戰工具，是應對區域威脅的關鍵創新。

國防安全研究院蘇紫雲指出，臺灣應從「國艦國造」政策延伸至「國輪國造」 。（資料照）

順勢整合臺美日韓聯盟 展現反併吞的集體意志

面對中國「軍民融合」造船政策下的全球擴張，臺灣除需強化本土造艦外，更應積極擁抱美、日、韓等理念相近國家的合作機會；特別是在美方擴大與印太盟友協作造艦之際，臺灣若能躋身協力體系，不僅可強化海權防衛，也等於透過造艦合作向國際發聲，臺灣絕不接受中國併吞，這是對國際秩序的堅持，也是民主國家的集體表態。

從造船開始壯大國防 臺灣應掌握歷史的轉捩點

顧立雄的「有此意向」，正是臺灣國防政策盤整的轉捩點，面對中國海權擴張與造艦規模稱霸全球的挑戰，臺灣絕不能再停留在軍購依賴或民用採購的層次；此刻正是國防工業全面轉型的歷史時機，我國應主動布局軍民合一的造艦政策，壯大防衛力量，也展現國家意志，讓全世界看見臺灣不只是防衛自保，更是亞洲和平的守門人。



（作者為研究生）



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