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自由開講》高虹安的邏輯很「中國大躍進」

2025/04/30 10:30

◎ 愚工

旅美教授陳時奮2022年以筆名「翁達瑞」在臉書發文指稱新竹市長高虹安博士論文涉抄襲，被高控告涉嫌加重誹謗獲不起訴後，反控高涉嫌誣告，雙方歷次出庭針鋒相對，高堅稱無罪，陳則表示自己是「善盡公民責任的大學教授」、嗆高「狡辯裝笨」。

停職中的新竹市長高虹安 。（資料照）停職中的新竹市長高虹安 。（資料照）

臺北地院於2024年8月21日判決高虹安10月徒刑，高虹安則表示會提出上訴。高等法院2025年4月9日下午開庭。高虹安在庭上稱「若博士論文涉及抄襲，怎麼敢提告」自證無罪。

對此，陳時奮稱高虹安是典型自問自答，間接否認抄襲犯行，其實就是直接承認誣告，等同自證有罪。他以柯文哲洩漏防疫機密，卻自問自答間接否認：「我會笨到洩漏隔離地點嗎？」（柯文哲不笨，但壞），及徐巧芯違停還施壓員警，卻自問自答間接否認：「我會窮到繳不起900元罰款嗎？」（徐巧芯不窮，但會濫用特權）為例，指出，
對一般人而言，若博士論文涉及抄襲被揭發，真的不敢對揭發人提告，因為這就是誣告。問題是，高虹安不是一般人，而是慣性說謊者。

高虹安的「若博論抄襲怎敢提告」邏輯，讓我想起台灣諺語及中國大躍進年代的政治口號：台灣諺語「賊卡惡人」，描述做賊的卻比常人凶，比喻理虧卻氣勢傲慢的樣子；1958年中國大躍進年代的政治口號：「人有多大膽，地有多大產，反映當時忽視經濟與科學規律、片面追求高速度的浮誇風，是大躍進運動的典型特徵。為了政治需要，不顧科學與事實，胡搞瞎搞，國民經濟遭到巨大破壞」（參酌中國百度對大躍進的評語）。

高虹安很聰明，可惜心中缺乏愛與正氣，才會落到今天官司纏身的下場，柯文哲與徐巧芯等一干備受爭議的藍白政治人物都如此，令人喟然而嘆，斯人也，而有斯疾也，天其亡藍白兩黨乎！

（作者業商）

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