自由開講》北京香山論壇：中共對台輿論戰前哨

◎ 張亞柔

當前全球局勢風起雲湧，美中對抗格局持續升溫，中共在軍事上加大對台恫嚇，外交上卻極力塑造「和平」假象。這種一手握劍、一手舉橄欖枝的雙面戰略，在即將登場的「北京香山論壇先導會」中展露無遺。表面是倡議對話、關注全球安全，實質卻是中共打壓台灣、操弄國際輿論、構築輿論戰與外交戰的新戰場。

第10屆北京香山論壇於2023年底舉行。圖為在論壇會場的1張小桌上的中國國旗與俄羅斯國旗。（美聯社檔案照）

軍事威脅包裹下的「和平面具」

近年來，中共以軍事實力對台灣步步進逼，不僅持續派遣共機共艦擾台，還公開發布模擬攻擊台北與能源設施的宣傳片，挑釁意味濃厚，然而，當國際社會因台海情勢緊繃而高度關注時，中共卻試圖藉由「香山論壇」來掩飾其侵略意圖，包裝成「和平穩定的貢獻者」。

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這場論壇以軍事外交為名，邀請各國退役將領、學者與官員參與討論，實際卻充斥統戰論述與一中立場的輸出。中共透過「假和平之名行統戰之實」的策略，試圖營造北京作為和平倡導者的假象，掩蓋對台擴張主義與軍事冒進的本質。

打壓台灣擴展地緣話語權

作為論壇「先導會」，香山論壇實為中共未來加強國際話語權的重要節點，北京企圖拉攏亞非拉等第三世界國家，利用其在聯合國等國際場合的票數優勢，為一中原則背書，進一步孤立台灣。

此外，中共也試圖利用論壇推動對聯合國2758號決議的錯誤詮釋，混淆「中國代表權」與「對台主權」，矮化我國國際地位。

構築平行安全架構 抗衡美國印太聯盟

香山論壇的另一戰略功能，是為中共建立「平行於美國主導秩序」的安全敘事平台。北京試圖推銷其「亞洲安全由亞洲人主導」的觀點，排除美國影響力，根本目的是削弱美國對台安全承諾的正當性，將台灣問題內政化，模糊外部介入的合法性。這種敘事攻勢，若任其發展，恐削弱國際社會對台海和平的共識，讓北京更易操作局勢，使「戰略孤立」策略奏效。

上一屆北京香山論壇，新加坡國防部長黃永宏（前左）出席，會見中共中央軍事委員會副主席何衛東（前右）。（擷取自黃永宏「X」）

香山論壇是冰山一角

香山論壇只是中共整體混合戰策略的一環，北京現正綜合運用軍事壓迫、經濟制裁、法律戰、輿論操作等手段，全面施壓台灣，企圖營造「北京既能打、也願談」的假象，藉此削弱我國韌性。

中共透過潛移默化的方式，逐步腐蝕台灣的國際空間與內部共識，論壇正是進行輿論戰與外交鬥爭的戰場，北京藉此漂白自身形象，同時對台構成長期心理戰與戰略壓力。

結語

香山論壇並非單純的安全對話平臺，而是中共對台混合戰中的輿論武器。台灣與國際民主陣營唯有看清其「假和平、真統戰」的本質，才能從容應對、精準反擊。未來台灣應持續強化國際連結，揭露中共虛偽和平面具的同時，積極主動爭取國際支持，維護台海穩定與自由價值，共同守護亞洲乃至全球的民主秩序。

（作者從事自由業）

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