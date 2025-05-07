自由開講》在不確定環境中 打造台灣的安全韌性

◎ 劉孟俊

在全球經貿局勢愈趨動盪、地緣風險升高的背景下，台灣正處於高度不確定的經濟環境。資訊不對稱、外部衝擊頻發，意味著政府在政策設計上，不僅要回應當前需求，更應著眼於降低系統性風險、提升社會適應力，並確保資源配置能創造長期效益。

《強化安全韌性特別條例》正是行政院針對這一時代課題所提出的回應方案，透過結構性投資與精準介入，不僅回應短期挑戰，更為台灣建立面對未來變局的堅實底盤。

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4100億元「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。圖為預算分配。（本報製表）

一、不確定性下的民生防線：從短期補貼邁向長期韌性

當經濟遭遇衝擊—無論是供應鏈斷裂還是地緣衝突—受影響最深的，往往是社會中最脆弱的群體。普發現金雖能在短時間內刺激消費，但其效益如曇花一現，無法因應不同族群面臨的風險差異。正如行政院長卓榮泰所言：「把1萬元發到每人手上，不如把5千元給真正需要的人。」相比之下，特別條例對170萬低收入與中低收入家庭設計的「經濟補助＋社會服務」雙軌方案，不僅補助生活，更透過心理諮商與就業輔導等主動性服務，從根本降低脆弱人口在動盪時期的受創程度。

政院院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，卓揆（中）親自說明。（資料照）

此外，對健保與勞保基金的300億元挹注，更體現出「預防性儲備」的治理思維—不是等問題爆發再補破網，而是提前補強制度脆弱環節。這筆投資不僅可延緩保險財務危機，也有助避免未來保費大幅調升所帶來的社會反彈，進一步確保全民福祉的可預期性與制度穩定。

二、就業與產業韌性：強化台灣的動態調適能力

當國際秩序重組、全球供應鏈面臨重構，政策的重點不該只是短期安撫，而應協助產業與勞動市場強化快速因應變局的適應力。特別條例撥出880億元，針對中小企業提供融資保證、技術升級補助等具體支持，協助如鋼鋁業等受國際關稅波及產業升級轉型，預計可直接保留8,000個工作機會。

在勞工端，條例亦對症下藥。針對轉職難度較高的中高齡勞工，推動涵蓋AI應用、綠能技術與跨境電商的職訓課程，並提供每月生活津貼，目標在兩年內協助1.2萬人成功轉型。這不僅是職能提升，更可視為一種「人力資本保險」策略—透過教育與轉職投資，降低個體在產業結構變動中的失業風險，提升整體社會的適應韌性。

三、財政策略選擇：從資源分散到系統性投資

在不確定的世界裡，財政資源更需謹慎調度。一旦財政空間被一次性政策消耗殆盡，將削弱政府回應下一波危機的能力。普發現金看似公平、即時，實則存在資源效益分散與邊際效益遞減的問題。特別條例則展現系統性配置的戰略思維，將資源用於壓抑通膨（如挹注台電1,000億元穩定電價）、提升教育品質（200億元高教投資）與鞏固社會保險，達成降低中長期風險的多重目標。

以電價為例，若政府未挹注資源，民生電價勢必調升23%，對中低收入家庭影響尤鉅。而透過補貼台電，不僅壓低CPI約0.8個百分點，還能替每戶家庭每年省下約1.2萬元支出，可說是結合民生保障與通膨治理的作為。

以電價為例，若政府未挹注資源，民生電價勢必調升23%，對中低收入家庭影響尤鉅。（資料照）

同樣，教育領域的投資也非單純支出，而是產業轉型的預備工程。與企業合作設置半導體、AI設計等定向學程，提供獎學金與就業保障，確保台灣在全球科技鏈中的關鍵地位，展現「長期競爭力的財政配置邏輯」。

四、關鍵的選擇：長期韌性優於短期刺激

好的政策不是只看眼前成效，而是能否強化社會系統的長期適應力。特別條例，正是以「制度強化」為核心主軸，建立起民生、就業、產業三方互補的政策矩陣，為台灣打造長期韌性社會。反觀普發現金的魅力在於其簡單、立即，但其代價是犧牲對教育、產業與社會保障等基礎結構的深耕與修復。這不只是資源配置的選擇，更是一種治理哲學的體現。在面對未知與風險的年代，唯有系統性投資與制度性設計，才能讓台灣不只是生存下去，更能穩健前行。

（作者為中華經濟研究院第一研究所研究員兼所長）

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