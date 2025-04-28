自由開講》朱立倫把國民黨玩垮了～百年老店還剩下什麼？

◎ 魯直

四月十九日，一群罷免藍委的公民團體在總統府前舉辦「拒絕統戰，守護台灣」的活動，到場的群眾有五萬人。這項活動沒有政黨動員，講者除了極少數民進黨公職外，大多是罷團的代表及各式各樣不同聲音的人。在現場國旗和台獨旗共同飄揚。講者有的用國語，有的用台語。有國軍將領，也有台獨網紅。

大家共同為反共這個目標而團結在一起。目前台灣變成反共勢力和親共勢力在對抗，這是一個台灣史上最奇異的公民運動。

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四月十九日，一群罷免藍委的「拒絕統戰，守護台灣」活動。（資料照）

過去國民黨所以被支持，是因為它穩健、反共、能發展經濟、有治國能力、保衛中華民國。

自從2006年連戰所謂的「破冰之旅」，赴中共與國家主席杯酒言歡，國民黨就不再反共。反而民進黨擎起反共的大旗。國民黨要員去中國大陸，只提偉大的民族復興，也不會提中華民國，反而目前是民進黨在保衛中華民國。

經歷了2016年到2024年民進黨的八年執政，台灣的經濟，躍居亞洲四小龍之冠，股市由八千點到兩萬點，台灣在國際的能見度遠高於往昔。民進黨也證明自己有執政能力。

2024年台灣公民擔心民進黨長期執政一黨獨大，給了第三黨民眾黨空間，也給了國民黨在立法院多數席次。

藍白立委去年2月開始，一連串毀憲亂政，無限擴張立法院權力，也讓政府運作瀕臨癱瘓。 （資料照）

然而從去年二月開始，藍白不思好好監督政府，提高政府的效能，以成立影子政府，卻投進違反憲政，無限擴張立法院權力的毀憲亂政一連串活動中。先是訂定違憲的國會擴權法案，被憲法法庭宣告九成違憲後，就修改憲訴法，提高憲法法庭審議門檻，並且封殺總統提名的大法官人選，使憲法法庭形同凍結，以便訂定更多違憲的法律和作成違憲的決議，這已經不再是監督政府，而是改變憲政秩序，形同立法政變了。

當人民要罷免違憲的立委，藍白又聯手修選罷法，規定罷免連署要附身分證影本。為了使民進黨執政沒有政績，藍白聯手修改財政劃分法，把中央的財政，無預警地撥三千七百億元到地方去綁樁。又在審預算時，刪減中央預算，是以往三年平均的六倍之多，有七項刪減的金額，尚超過預算的金額，成為中華民國立法史上的笑話。

有不少機關沒有業務費，公務員只能坐領乾薪，無法做事。監察院連水電及電話費都沒有，公務車出門沒有油錢，找專家咨詢，沒有咨詢費，這簡直是拿國事兒戲。

朱立倫任命有三個刑事前科的傅崐萁為立法院總召，也是他縱容藍委作無休止的政黨對抗。 （資料照）

這始作俑者，就是朱立倫，因為他任命有三個刑事前科的傅崐萁為立法院總召，是他縱容傅崐萁要使賴政府找不到政務官，是他縱容國民黨立委作無休止的政黨對抗，使政府癱瘓，使公民恐慌，這幾乎是政黨自殺。

當今年二月公民發起大罷免運動，一階連署罷藍與罷綠比為35比0，藍營急起直追，以黨員名冊抄罷免連署書，結果因為涉及偽造文書等罪，多個地方黨部被搜索，多名黨工被收押、交保。其中為了反制大罷免的活動，朱立倫又透過立法院提兩個公投案，一是反廢死公投，一是反戒嚴公投。

依照戒嚴法規定，國家遇有叛亂或戰爭發生，總統才能經行政院會議通過及立法院同意而宣佈戒嚴。既然戒嚴要經過立法院同意，而國民黨又是立法院多數，這反戒嚴公投，有必要提出嗎？況如果真的發生戰爭或叛亂，難道國家不需要戒嚴？又宣佈戒嚴是憲法規定總統的權力，可以透過公投來改變嗎？

再者，目前憲法法庭仍然承認死刑合憲，而且目前刑事法律，也有死刑的規定，死刑的存廢與否，立法院可以決定。既然國民黨是立法院多數黨，提出這個反廢死公投，又要做什麼？

2016年的總統大選，是朱立倫換柱，導致國民黨總統大選大敗。2024年的總統大選，是朱立倫提名總統候選人，在侯友宜、柯文哲及郭台銘間夾雜不清，導致國民黨敗選。目前國民黨在立法院席次多數的局面，又被朱立倫提名韓國瑜為立法院院長，提名傅崑萁為立法院總召，導致好棋玩到爛。

目前台灣主要三黨，藍白立委，都在加速中配拿身分證的提案，都在擋國安諸法的加嚴，都在大幅度刪減或凍結國防預算，變成只有民進黨在反共和保衛中華民國。

過去國民黨的反共、保衛中華民國、發展經濟，穩健的執政能力，都被民進黨拿走了，不知國民黨還剩什麼？

（作者為律師、政治評論者）

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