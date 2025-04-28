晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》朱立倫把國民黨玩垮了～百年老店還剩下什麼？

2025/04/28 20:00

◎ 魯直

四月十九日，一群罷免藍委的公民團體在總統府前舉辦「拒絕統戰，守護台灣」的活動，到場的群眾有五萬人。這項活動沒有政黨動員，講者除了極少數民進黨公職外，大多是罷團的代表及各式各樣不同聲音的人。在現場國旗和台獨旗共同飄揚。講者有的用國語，有的用台語。有國軍將領，也有台獨網紅。

大家共同為反共這個目標而團結在一起。目前台灣變成反共勢力和親共勢力在對抗，這是一個台灣史上最奇異的公民運動。

四月十九日，一群罷免藍委的「拒絕統戰，守護台灣」活動。（資料照）四月十九日，一群罷免藍委的「拒絕統戰，守護台灣」活動。（資料照）

過去國民黨所以被支持，是因為它穩健、反共、能發展經濟、有治國能力、保衛中華民國。

自從2006年連戰所謂的「破冰之旅」，赴中共與國家主席杯酒言歡，國民黨就不再反共。反而民進黨擎起反共的大旗。國民黨要員去中國大陸，只提偉大的民族復興，也不會提中華民國，反而目前是民進黨在保衛中華民國。

經歷了2016年到2024年民進黨的八年執政，台灣的經濟，躍居亞洲四小龍之冠，股市由八千點到兩萬點，台灣在國際的能見度遠高於往昔。民進黨也證明自己有執政能力。

2024年台灣公民擔心民進黨長期執政一黨獨大，給了第三黨民眾黨空間，也給了國民黨在立法院多數席次。

藍白立委去年2月開始，一連串毀憲亂政，無限擴張立法院權力，也讓政府運作瀕臨癱瘓。 （資料照）藍白立委去年2月開始，一連串毀憲亂政，無限擴張立法院權力，也讓政府運作瀕臨癱瘓。 （資料照）

然而從去年二月開始，藍白不思好好監督政府，提高政府的效能，以成立影子政府，卻投進違反憲政，無限擴張立法院權力的毀憲亂政一連串活動中。先是訂定違憲的國會擴權法案，被憲法法庭宣告九成違憲後，就修改憲訴法，提高憲法法庭審議門檻，並且封殺總統提名的大法官人選，使憲法法庭形同凍結，以便訂定更多違憲的法律和作成違憲的決議，這已經不再是監督政府，而是改變憲政秩序，形同立法政變了。

當人民要罷免違憲的立委，藍白又聯手修選罷法，規定罷免連署要附身分證影本。為了使民進黨執政沒有政績，藍白聯手修改財政劃分法，把中央的財政，無預警地撥三千七百億元到地方去綁樁。又在審預算時，刪減中央預算，是以往三年平均的六倍之多，有七項刪減的金額，尚超過預算的金額，成為中華民國立法史上的笑話。

有不少機關沒有業務費，公務員只能坐領乾薪，無法做事。監察院連水電及電話費都沒有，公務車出門沒有油錢，找專家咨詢，沒有咨詢費，這簡直是拿國事兒戲。

朱立倫任命有三個刑事前科的傅崐萁為立法院總召，也是他縱容藍委作無休止的政黨對抗。 （資料照）朱立倫任命有三個刑事前科的傅崐萁為立法院總召，也是他縱容藍委作無休止的政黨對抗。 （資料照）

這始作俑者，就是朱立倫，因為他任命有三個刑事前科的傅崐萁為立法院總召，是他縱容傅崐萁要使賴政府找不到政務官，是他縱容國民黨立委作無休止的政黨對抗，使政府癱瘓，使公民恐慌，這幾乎是政黨自殺。

當今年二月公民發起大罷免運動，一階連署罷藍與罷綠比為35比0，藍營急起直追，以黨員名冊抄罷免連署書，結果因為涉及偽造文書等罪，多個地方黨部被搜索，多名黨工被收押、交保。其中為了反制大罷免的活動，朱立倫又透過立法院提兩個公投案，一是反廢死公投，一是反戒嚴公投。

依照戒嚴法規定，國家遇有叛亂或戰爭發生，總統才能經行政院會議通過及立法院同意而宣佈戒嚴。既然戒嚴要經過立法院同意，而國民黨又是立法院多數，這反戒嚴公投，有必要提出嗎？況如果真的發生戰爭或叛亂，難道國家不需要戒嚴？又宣佈戒嚴是憲法規定總統的權力，可以透過公投來改變嗎？

再者，目前憲法法庭仍然承認死刑合憲，而且目前刑事法律，也有死刑的規定，死刑的存廢與否，立法院可以決定。既然國民黨是立法院多數黨，提出這個反廢死公投，又要做什麼？

2016年的總統大選，是朱立倫換柱，導致國民黨總統大選大敗。2024年的總統大選，是朱立倫提名總統候選人，在侯友宜、柯文哲及郭台銘間夾雜不清，導致國民黨敗選。目前國民黨在立法院席次多數的局面，又被朱立倫提名韓國瑜為立法院院長，提名傅崑萁為立法院總召，導致好棋玩到爛。

目前台灣主要三黨，藍白立委，都在加速中配拿身分證的提案，都在擋國安諸法的加嚴，都在大幅度刪減或凍結國防預算，變成只有民進黨在反共和保衛中華民國。

過去國民黨的反共、保衛中華民國、發展經濟，穩健的執政能力，都被民進黨拿走了，不知國民黨還剩什麼？

（作者為律師、政治評論者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書