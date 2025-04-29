自由開講》有核電才有國際競爭力？說法簡化且抬舉核能了！

◎ 吳海瑞

不少立委和企業家認為，台灣將來要有高比例的核電（如30%），才有國家競爭力。這種說法是過度簡化一個國家達到永續經濟成長及高國民平均所得目標之所需條件，並過度抬舉了核能相對其他發電方式的競爭力。

法國2024年的電力有68.0%來自核電，但十年前，更高達76.2%。（路透檔案照）

歐洲經濟的領頭羊，高端製造、出口導向，全球第三大經濟體的德國，是非核家園，其GDP總量或人均GDP均遠高於核能密度高的法國。

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人均GDP排名經常在全球前五的富裕國家，盧森堡、瑞士、愛爾蘭、挪威、新加坡，除了瑞士之外，其餘均是非核家園。

法國2024年的電力有68.0%來自核電，但十年前，更高達76.2%，減少的份額，是被由風力（增加4.7個百分點）與太陽能（增加3.3個百分點）所取代。

新加坡98%電力來自進口天燃氣，為了減碳，近年來積極規劃向海外購買再生能源，觸角從寮國、印尼，甚至到澳大利亞。核能如果成本低、安全、有韌性，那麼政府決策效率第一的新加坡，早就擁抱SMR（小型模組化反應爐）了。

投資銀行Lazard的最新報告（2024, 6月發布, 版本17.0），核能發電的成本與煤炭、天然氣（尖峰發電）是同一個等級，明顯高於天然氣複合循環發電，以及太陽能和風電。其衡量指標是LCOE（Levelized Cost of Energy，平準化能源成本），是一種用來評估不同能源技術在其整個壽命週期內的平均發電成本，考慮了建設、運營、維護及燃料成本，並將這些成本分攤到其總發電量上。



核能相對便宜，那已是多年前的事了。根據Lazard的分析，2009年核能發電的成本平均是$123/MWh，低於風力發電（陸域）的$135，更遠低於太陽能（公用）的$359。但到了2024年，核能增為182/MWh，而上述風、光電分別降為$50、$61。

何以至此？以太陽能為例，主要是技術創新，如新材料、儲能技術的進步，解決太陽能發電的間歇性問題，以及規模經濟和供應鏈效率的提升、政府政策支持（如減稅等激勵）等。相對的，因為安全、環境的考量，新核電廠的建造與營運成本不斷墊高。

綜合以上，即便將較低的能源成本簡化為等同國家較有競爭力，現今已商轉的核能技術也非選項，又何來信心說30%核能組合必是未來最佳方案？



（作者為專業經理人）



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