晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

曹興誠八不居士》國民黨只想毀台 迎共入台「平亂」

國民黨如果未來還想執政，不會廢掉憲法法庭，不會抹黑司法威信，不會壓迫司法機關停止偵辦明顯的違法案件，不會以「獨裁者」稱呼台灣人民合法選出的總統，不會否認中國是境外敵對勢力，不會去朝拜敵國的首腦，不會跑到對岸高呼「我是中國人」。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/04/25 18:10

◎ 曹興誠

國民黨最近的行為，證明他們已經無意在未來執政。他們只想破壞台灣的體制，癱瘓台灣的行政，然後迎接中共入台「平亂」。

國民黨如果未來還想執政，不會廢掉憲法法庭，不會壓迫司法機關停止偵辦明顯的違法案件。（資料照）國民黨如果未來還想執政，不會廢掉憲法法庭，不會壓迫司法機關停止偵辦明顯的違法案件。（資料照）

國民黨如果未來還想執政，不會廢掉憲法法庭，不會抹黑司法威信，不會壓迫司法機關停止偵辦明顯的違法案件，不會以「獨裁者」稱呼台灣人民合法選出的總統，不會否認中國是境外敵對勢力，不會去朝拜敵國的首腦，不會跑到對岸高呼「我是中國人」。

對習近平的「九二共識」，國民黨從未質疑，反而熱烈支持。（路透檔案照）對習近平的「九二共識」，國民黨從未質疑，反而熱烈支持。（路透檔案照）

2018年中共修改憲法，宣稱台灣是中華人民共和國的領土，國民黨從未抗議，反而予以默認。2019年，習近平說，九二共識就是共產黨和國民黨都同意，兩岸之間只有一個中國，那個中國就是中華人民共和國，而中華民國已經滅亡。對習近平的「九二共識」，國民黨從未質疑，反而熱烈支持。

台灣如果變成了中共國的領土，則台灣人價值50兆台幣以上的土地全部會被中共沒收。國民黨對此不聞不問，還騙說要幫台灣人拼經濟。他們正在幫中共把台灣人從有產的廟公變成無產的乞丐。乞丐只能要飯，還能拼什麼經濟呢？

「中國國民黨」如果還要騙台灣人說，他們在保護中華民國，那請他們先改名為「台灣國民黨」。如果連中國兩字都不肯去除，他們就是協助中國這個境外敵對勢力來消滅台灣的「叛國黨」。

大罷免是驅逐叛國黨，挽救台灣免於被中共吞併的背水一戰。（資料照）大罷免是驅逐叛國黨，挽救台灣免於被中共吞併的背水一戰。（資料照）

大罷免是驅逐叛國黨，挽救台灣免於被中共吞併的背水一戰。

不想財產被沒收，不想自由被剝奪，不想人權被踐踏，請岀來支持大罷免，救自己，也救國家。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書