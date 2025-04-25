曹興誠八不居士》國民黨只想毀台 迎共入台「平亂」

國民黨如果未來還想執政，不會廢掉憲法法庭，不會抹黑司法威信，不會壓迫司法機關停止偵辦明顯的違法案件，不會以「獨裁者」稱呼台灣人民合法選出的總統，不會否認中國是境外敵對勢力，不會去朝拜敵國的首腦，不會跑到對岸高呼「我是中國人」。

◎ 曹興誠

國民黨最近的行為，證明他們已經無意在未來執政。他們只想破壞台灣的體制，癱瘓台灣的行政，然後迎接中共入台「平亂」。

國民黨如果未來還想執政，不會廢掉憲法法庭，不會壓迫司法機關停止偵辦明顯的違法案件。（資料照）

國民黨如果未來還想執政，不會廢掉憲法法庭，不會抹黑司法威信，不會壓迫司法機關停止偵辦明顯的違法案件，不會以「獨裁者」稱呼台灣人民合法選出的總統，不會否認中國是境外敵對勢力，不會去朝拜敵國的首腦，不會跑到對岸高呼「我是中國人」。

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對習近平的「九二共識」，國民黨從未質疑，反而熱烈支持。（路透檔案照）

2018年中共修改憲法，宣稱台灣是中華人民共和國的領土，國民黨從未抗議，反而予以默認。2019年，習近平說，九二共識就是共產黨和國民黨都同意，兩岸之間只有一個中國，那個中國就是中華人民共和國，而中華民國已經滅亡。對習近平的「九二共識」，國民黨從未質疑，反而熱烈支持。

台灣如果變成了中共國的領土，則台灣人價值50兆台幣以上的土地全部會被中共沒收。國民黨對此不聞不問，還騙說要幫台灣人拼經濟。他們正在幫中共把台灣人從有產的廟公變成無產的乞丐。乞丐只能要飯，還能拼什麼經濟呢？

「中國國民黨」如果還要騙台灣人說，他們在保護中華民國，那請他們先改名為「台灣國民黨」。如果連中國兩字都不肯去除，他們就是協助中國這個境外敵對勢力來消滅台灣的「叛國黨」。

大罷免是驅逐叛國黨，挽救台灣免於被中共吞併的背水一戰。（資料照）

大罷免是驅逐叛國黨，挽救台灣免於被中共吞併的背水一戰。

不想財產被沒收，不想自由被剝奪，不想人權被踐踏，請岀來支持大罷免，救自己，也救國家。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

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