名家分享~Ralph Lee》罷團背後的社會菁英 超越政黨用專業推連署

這些人不是民進黨或紅舔黨叫得動的，例如最有錢的曹興誠，綠營可以叫的動他嗎？他還需要金錢地位嗎？他不需要啊。還有許多不想露臉出名的專案經理，用最專業的手段在實施罷免連署和統計，也是讓整個台北市鬆動的最重要原因。

◎ Ralph Lee



罷免團體都是由一些年輕的社會精英在背後獻策運作，這些人不求名不求利，在各自的專業領域都已經是個中翹楚。

罷免團體都是由一些年輕的社會精英在背後獻策運作，這些人不求名不求利。（資料照）

許多人都是PM，也完成過很多職場專案，除了固守戰略目的之外，並在每天的檢討會中隨時彈性變動戰術的實施，完全實施用數據做決策的基本職能，比157的科學理性務實還要徹底和有效率，因為沒有其他的誘惑可以讓他們污染數據。成功了就各自回到工作領域，然後剩下的就不是他們的工作了，戰略和戰術非常清楚的被執行著。

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許多專業人士不想露臉 非政黨可叫得動

罷團大安強強滾舉辦「為愛罷免 才能大安」民主音樂宣講會，曹興誠到場宣講。（資料照）

這些人不是民進黨或紅舔黨叫得動的，例如最有錢的曹興誠，綠營可以叫的動他嗎？他還需要金錢地位嗎？他不需要啊。還有許多不想露臉出名的專案經理，用最專業的手段在實施罷免連署和統計，也是讓整個台北市鬆動的最重要原因。

滾動策略 依最在地化的成功方式連署

不像支持者，罷免團體不會去做謾罵或對戰的行為，而是專注在收集連署書。這個里這樣做不行，那就換個方法做。下架紅舔黨沒用，那我就改成反共；空戰沒效果，我就換陸戰；早上收集不到，我就下午來，下午沒人我就晚上來。上次得票率比連署人數高，那我就找出原因，而且群組互相分享，依照最在地化的成功方式實施連署，就這樣一個一個的攻破台北市的鄰里單位，讓紅舔黨全軍覆沒。

他們沒有包袱 就是要下架賣國的民代

綠營做得到嗎？我不認為！因為他們沒有包袱，純粹就是愛台灣，要下架賣國的民代。這群人也不受綠營指揮，也不欠綠營任何人情，專業工作收入也無後顧之憂，這就是令我感動的台灣中堅分子。

綠營做得到嗎？我不認為！因為他們沒有包袱，純粹就是愛台灣，要下架賣國的民代。（資料照）

看看他們訓練出來的志工，從來不會跟反對者對罵或動手，而是讓大家看到對方的無理和暴力，進而轉為支持的力量。這是連紅綠支持者都做不到的境界。

對政黨失去興趣 游離選民達40%

越來越多人對政黨屬性失去興趣，也正是因為充滿謾罵，這也是大家都要爭取的40%游離選民，而不是固守在自己的基本盤，要能夠感動和擴大自己的領域，但絕不是過往的謾罵對戰能夠成就的，40%的游離選民就是一個明證，之前不過10-20%，現在逐漸擴大到沒有政黨有必勝的把握，這也是157和所謂的第三勢力一直想要吃下的最大地盤。

支持綠營，是因為以前沒有網路，看到民主前輩像陳水扁，朱高正（對，他背叛了），盧修一，李應元等奮不顧身的對抗極權和貪腐黨（美麗島對我來講太遙遠了），讓我受到感動。我也可以理解現在年輕人不支持綠營就被罵到體無完膚而退卻，未受到感動卻先受到攻擊，第一個反應就是變成反對。當然，我自己也要檢討，我不喜歡和人謾罵，因為那沒結果，但我會揶揄。

新台灣公民不會含淚投給哪個陣營

新一代的台灣公民沒有經歷過極權時代，自然也沒有對紅舔黨厭惡的包袱，而是用自己的判斷來選擇投票的對象。幸好荒腔走板還賣國的紅舔黨自己基因習慣性的做死自己，不用極權時代來說教，年輕人就不會選擇他們。

這批新公民，也不會含血含淚投給綠營或紅舔黨，而是鞭策每一個政黨做的更好。（資料照）

綠營近來讓人感動的事少了，也逐漸體制化和傳出貪腐案件，對這些新一代的年輕人來講，並沒有突出的吸引力。這批新公民，也不會含血含淚投給綠營或紅舔黨，而是鞭策每一個政黨做的更好，不是吃老本被脅迫投票。

當然，我還是支持綠營，至少在看得見的未來，我看不到紅舔黨有任何改進的空間和機會。但綠營也要加油，沒有歷史包袱的這一批新公民看的不是歷史或悲情，而是做的好不好，能不能感動他們。

否則同樣的罷免運作，也有可能發生在綠營身上，當然我不希望如此。

#有感而發

（作者為專案經理）

本文經授權轉載自Ralph Lee臉書

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