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黑熊學院》連新加坡都翻臉？中國大勢已去？

新加坡前總理李顯龍夫人何晶，居然在臉書公開轉發「星國評論平台」的一篇文章，內容直言：「習近平在執政期間『就像黑幫老大』現在卻希望關稅戰受害的東南亞鄰國把他當成朋友和夥伴，還展開魅力攻勢，顯得滑稽可笑。」
黑熊學院

黑熊學院

2025/05/02 21:00

◎ 黑熊學院

習近平今年首次踏出中國國門，去了越南、柬埔寨，意圖拉攏東南亞在關稅戰站他那一邊。

然而，想不到先打了一巴掌的國家是新加坡。

連新加坡都翻臉？中國大勢已去？（取自貼文）連新加坡都翻臉？中國大勢已去？（取自貼文）

新加坡前總理李顯龍夫人何晶，居然在臉書公開轉發「星國評論平台」的一篇文章，內容直言：「習近平在執政期間『就像黑幫老大』現在卻希望關稅戰受害的東南亞鄰國把他當成朋友和夥伴，還展開魅力攻勢，顯得滑稽可笑。」

（何晶過去的立場相當親中，曾在香港反送中支持過香港惡警。）

新加坡評論文章直指，習近平執政十二年來，「一直表現得像個黑幫老大」，日前在東南亞展開魅力攻勢，暴露出中國如今深陷困境。（歐新社）新加坡評論文章直指，習近平執政十二年來，「一直表現得像個黑幫老大」，日前在東南亞展開魅力攻勢，暴露出中國如今深陷困境。（歐新社）

根據中央社報導，這篇由波蘭籍創辦人裴卓斯撰寫的文章說，習近平對東南亞獻殷勤，更暴露出中國如今的處境有多糟，「皇帝本人（指習近平）」竟反過來要懇求10多年來一直被他掠奪的鄰國與他合作。

這篇文章更犀利指出：「中國10多年來對他國的虐待不能被忽視，彷彿什麼都沒發生過，就只因為中國如今與受害者面臨相同問題。」

而這個「問題」，就是近期的關稅戰。

★ 新加坡的親中史淵遠流長

新加坡跟中國的關係向來友善：新加坡非常投入中國市場，新加坡行政的高效率也備受中國政府肯定，彼此可說一拍即合。

新加坡一直試圖平衡美中關係，保持所謂的「等距」。

然而這波經貿戰、在這個時間點，似乎顯示新加坡已經察覺：「未來的風向恐怕不能兩邊都選」。

若連一向親近中國的新加坡都如此表態，那麼國際局勢恐怕並非中國吹噓的「攻城掠地」。

★ 關稅戰打一輪，沒人要跟中國同隊

中國突然發現，這次關稅戰只有他獨自一人面對。習近平要拉攏他國、大動作搞東南亞外交，但效果卻收效甚微。

2025年4月17日，柬埔寨總理洪馬內（右）在柬埔寨金邊舉行的歡迎會上與中國國家主席習近平握手。（美聯社檔案照）2025年4月17日，柬埔寨總理洪馬內（右）在柬埔寨金邊舉行的歡迎會上與中國國家主席習近平握手。（美聯社檔案照）

就連被視為「中國小跟班」的柬埔寨，在中國援助建設的軍港中，竟然首次有除了中國以外的外國軍艦入港（日本海上自衛隊的掃雷母艦「豐後」號與掃雷艦「江田島」號）。柬埔寨還特別舉行歡迎典禮

這舉動在關稅大戰後，其實頗值得玩味，彷彿在說：「我沒有非要跟你站在一起」。

尤其在剛宣布關稅時，中國官媒還說已經跟日韓談好要「積極合作共同應對美國川普政府的關稅」，結果日韓直接打臉中國說「沒有這回事」。

澳洲更拒絕中國「共同抵制美國關稅」的邀請，並同意降低對中國長期的依賴。

回過頭來，川普近期的一系列操作，目的之一再簡單不過：就是要圍堵中國。

在經濟鐵拳面前，世界各國被迫選邊站，當過往的經濟夥伴與「戰友」都不再與中國交好，中國勢必更加形單影隻。

台灣得看清楚國際大勢——現在還鼓吹要和中國合作的人，不僅是與美國為敵，甚至未來也必將與其他國家為敵。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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