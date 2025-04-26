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自由開講》中共禍延中國公民、企業與組織

2025/04/26 09:30

◎ 愚工

最近國際媒體兩則涉華新聞，詮釋了「中共禍延中國公民、企業與組織」這句話。

前美國駐中國大使伯恩斯向美國在中國的6個使領館下達新命令，包括政府人員及其獲得安全許可的家屬和承包商，皆不得與中國公民發展任何戀愛和性關係。圖為美國駐北京大使館。（法新社檔案照）前美國駐中國大使伯恩斯向美國在中國的6個使領館下達新命令，包括政府人員及其獲得安全許可的家屬和承包商，皆不得與中國公民發展任何戀愛和性關係。圖為美國駐北京大使館。（法新社檔案照）

第一則是，美國禁止其駐華政府人員與中國公民發生戀愛或性關係（2025/04/03，法國國際廣播電台，英文縮寫rfi）；

第二則是，澳洲六所大學關閉孔子學院（2025/04/02，BBC）。

第一則新聞指出，自冷戰以來，公開實行全面的非親善政策是聞所未聞的。美國駐其他國家的外交官與當地人約會甚至結婚的情況並不少見。

美國前中情局分析員、華盛頓智庫詹姆士城基金會（The Jamestown Foundation）主席彼得-馬蒂斯（Peter Mattis）說，中國國家安全部門並不只是通過間諜來收集情報，還經常通過威脅或恐嚇的方式向普通中國人逼問情報。馬蒂斯說，這意味著任何與美國外交官約會的中國公民都可能受到脅迫。

每一位中國公民都將被迫成為間諜。（筆者注，事實顯示，根據現行，【中華人民共和國國家安全法】第十一條，中華人民共和國公民、一切國家機關和武裝力量、各政黨和各人民團體、企業事業組織和其他社會組織，都有維護國家安全的責任和義務。）

自由開講》中共禍延中國公民、企業與組織澳洲媒體披露，澳洲幾乎有一半校園內設有孔子學院的大學，已將該學院關閉。圖為中國國家主席習近平2010年6月以國家副主席身分，為澳洲墨爾本皇家理工大學（RMIT University）的孔子學院揭幕。（法新社檔案照）

第二則新聞指出，近年來，澳洲政府擔憂北京可能利用孔子學院進行宣傳，並且用來監視中國留學生。人權觀察（Human Rights Watch）在2019年的一份報告中指出，孔子學院是中國政府的延伸，並會對北京當局認為政治敏感的議題進行審查。（筆者注，孔子學院綜和代理政府宣傳與公安及間諜的職能）

中共順口溜，「把全國處長排成一排，挨個槍斃，或許有冤枉的，但隔個槍斃，必有漏網之魚」。同理，把每個中國公民及組織都視為病毒、肉腐，中共走狗，或許有冤枉的，然而把中國人弄到「人見人驚，鬼見鬼愁，雞看到打咯雞，狗看到吹狗螺」的地步，孰令致之，根源就是中共野蠻的政策與法律，玩死了中國這個品牌，害產了中國公民、企業與組織。

（作者從商）

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