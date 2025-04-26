自由開講》納粹符號為國際紅線 嚴重傷害台灣形象

◎ 郭索

近日，國民黨青年軍成員宋建樑竟身著納粹臂章，手持《我的奮鬥》、高呼「Sieg Heil！」前往新北地檢署出庭，甚至不避諱鏡頭以納粹手勢致意。這場鬧劇，不僅僅是對猶太大屠殺歷史的踐踏，更是對國際社會普世價值的嚴重挑釁。在民主自由的臺灣，出現如此荒誕不堪、充滿法西斯象徵的表演，不僅令人震驚，也深刻傷害了臺灣在國際社會中所維繫的正義形象。

國民黨青年軍成員宋建樑竟身扮成納粹樣子，手持《我的奮鬥》、高呼「Sieg Heil！」現身，甚至不避諱鏡頭以納粹手勢致意。（資料照）

納粹標誌與其代表的極權、種族屠殺與反人道罪行，是現代文明社會的底線。德國長年以教育與法律制止納粹符號的再現，聯合國與歐盟也一再重申反對一切形式的法西斯主義與極端主義象徵。臺灣作為堅持民主自由、致力加入國際社會的成員之一，竟出現政黨青年軍成員以納粹符號公開挑釁，將使臺灣在國際人權與文明陣營中顏面無光，甚至遭致外交抗議與文化抵制。

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更令人憤慨的是，國民黨對此舉的處置輕描淡寫，黨主席朱立倫竟稱「每種手段都是對民進黨惡質獨裁的反諷」。此言無異於縱容與粉飾歷史罪惡，更暴露出該黨在價值判斷與政治倫理上的迷失。即使有再多對執政黨的不滿，任何與納粹掛鉤的表徵皆為不可跨越的紅線。國民黨若仍自詡為建設性反對力量，理應第一時間明確切割、公開譴責，並對涉事人員予以黨紀處分，而非模糊帶過、噤聲姑息。

此事件也暴露出我國部分青年的歷史教育危機。一名擁有高度媒體能見度的年輕人，竟將納粹符號視為「反抗體制的象徵」，證明臺灣在法西斯歷史、戰後正義等議題上的教學仍有巨大缺口。我們必須正視這樣的教育空白，不能讓對自由的濫用變成踐踏歷史、挑釁文明的藉口。

德國在台協會發表聲明，嚴正譴責。（取自德國在台協會貼文）

台灣若要成為世界民主陣營可信賴的夥伴，就必須表明我們無條件與極端主義劃清界線。納粹符號是戰後世界共同拒斥的罪惡象徵，任何輕佻、玩笑或政治操作，都將為臺灣招來不可承受的後果。唯有正視歷史、嚴懲不義，方能捍衛我們的民主根本與國際聲譽。

（作者從事自由業）

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