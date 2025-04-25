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李忠憲的思考》 修法、違法的都是國民黨，抗議司法的還是國民黨！

因為國民黨目前的人才青黃不接，非常仰賴「青年軍」做形象工程，如果這批人被起訴、定罪，代表國民黨正在培養的一代新血直接毀了，所以他們傾全黨之力護航，不只是怕法律問題，而是怕形象崩盤，整個政黨未來崩壞得更快。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/04/25 20:50

◎ 李忠憲

修法的是國民黨，違法的是國民黨，抗議司法的還是國民黨！

國民黨426上街頭抗議的基本思考：

為什麼國民黨表面喊「依法辦理」，實際上卻在司法調查到自己人時就跳起來護航，以及為什麼他們會有信心自己不會被辦？

為什麼國民黨表面喊「依法辦理」，實際上卻在司法調查到自己人時就跳起來護航。圖為417包圍北檢。（資料照）為什麼國民黨表面喊「依法辦理」，實際上卻在司法調查到自己人時就跳起來護航。圖為417包圍北檢。（資料照）

• 國民黨從威權時代就有「司法是工具」的慣性思維。

• 即使民主化後，這種心態沒有完全消失，很多國民黨內部人士仍抱著司法應該聽話的潛意識。

• 當檢調針對自己動手時，他們第一直覺不是反省自己有無違法，而是質疑檢調是不是「不公」。

• 國民黨內部相信，只要能夠快速大量動員群眾（尤其是老人藍、深藍群體）到檢調單位前抗議，可以製造輿論壓力，迫使檢調單位「有所顧忌」。

• 他們認為，只要把事情包裝成「民進黨打壓在野黨」，即使真的犯法，也能拖延、模糊焦點。

• 國民黨相信，在長年經營下，司法、警政、檢調系統中仍有部分自己人（或起碼是「不會積極對付國民黨」的人）。

• 這種押寶心理讓他們有信心，即使被查，也可以透過各種管道拖延、淡化、甚至輕判。

• 國民黨內部其實早已習慣對別人要求高標準，對自己人適用低標準。

• 翁曉玲、吳宗憲在2月說的話（強調偽造連署要重罰），當時是為了打擊綠營罷免行動；一旦藍營自己造假，他們立刻把重點從「守法」轉成「司法迫害」。

因為國民黨目前的人才青黃不接，非常仰賴「青年軍」做形象工程，如果這批人被起訴、定罪，代表國民黨正在培養的一代新血直接毀了，所以他們傾全黨之力護航，不只是怕法律問題，而是怕形象崩盤，整個政黨未來崩壞得更快。

國民黨自己修法、自己宣導「偽造連署是重罪」，結果自己人涉入時，卻不接受被依法偵辦，還上街抗議檢調。（取自貼文）國民黨自己修法、自己宣導「偽造連署是重罪」，結果自己人涉入時，卻不接受被依法偵辦，還上街抗議檢調。（取自貼文）

國民黨自己修法、自己宣導「偽造連署是重罪」，結果自己人涉入時，卻不接受被依法偵辦，還上街抗議檢調。這種雙標與護短，只會加速國民黨在社會信任度的崩壞，尤其是對中間選民與年輕人來說，殺傷力巨大。

「不要修法的是國民黨，違法的是國民黨，抗議司法的還是國民黨！」

跟賴清德、反綠、還有反獨裁，根本一點關係都沒有，會這樣因此上街頭的人，應該都是單純快樂的 NPC！


（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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