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自由開講》426為何上凱道／盧秀燕扯拚經濟 國民黨還在「反獨裁」？！

2025/04/25 08:30

◎ 陳啟濃

朱立倫號召在野兩黨26號上凱道，最起先是因為國民黨黨工遭受檢察官調查抄寫罷免名冊，朱立倫提出是民進黨在進行司法迫害，所以4月26號上凱道是為了反獨裁，反對司法的辦藍不辦綠。

台中市長盧秀燕（左）於23日到苗栗縣出席座談會鬆口表示「我願意挺身而出」。無黨籍苗栗縣長鍾東錦（右）也表示，他自詡為藍營大兵，也不能置身事外。 （記者彭健禮攝）台中市長盧秀燕（左）於23日到苗栗縣出席座談會鬆口表示「我願意挺身而出」。無黨籍苗栗縣長鍾東錦（右）也表示，他自詡為藍營大兵，也不能置身事外。 （記者彭健禮攝）

盧秀燕鬆口26日也會上凱道，但是因為美國關稅問題造成的經濟危機，她說希望上街頭期待政府能夠重視這樣的經濟危機。還是盧秀燕老油條，能夠見招拆招，如果她說是為了「反獨裁」才上街頭，恐怕會影響自己的清新形象，耽誤了2028總統大選。

然而盧秀燕的呼籲不正也等同質疑了黨主席朱立倫的號召，台灣根本不存在獨裁的問題，台灣的司法只存在檢察官個人素養的問題，以及法官專斷的辦案態度，即使民進黨執政又豈能影響法官的斷案。

最近國民黨造勢場合常出現「愛台灣」的布條，所以設想426應該也會有「愛台灣」的訴求，或許可叫「愛台灣 護民主 反獨裁」吧！

，藍白兩黨日前召開在野峰會，民眾黨主席黃國昌（圖左）表示，他會代表民眾黨參加國民黨主辦的426凱道抗議活動。（資料照），藍白兩黨日前召開在野峰會，民眾黨主席黃國昌（圖左）表示，他會代表民眾黨參加國民黨主辦的426凱道抗議活動。（資料照）

然而還是要奉勸國民黨，「愛台灣」就不要常常跑去中國，讓國台辦摸頭授意指示，回到台灣在立法院亂政誤國。「護民主」就請尊重選民罷免的意願，畢竟罷免權也是民主體制下憲法所賦予人民的權利。至於「反獨裁」就省省吧，如果賴清德真的獨裁，立法院就沒有那麼多亂象，國民黨也根本在426上不了街頭。。

（作者為 政治評論員）

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