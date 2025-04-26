名家分享—Jiasin Yu》扯爆！到底哪一國啦？／ 白委竟援中共法律質詢政府

怎麼會有中華民國的立法委員膽敢引用中華人民共和國的法律，定義中華民國的行為框架，並質詢中華民國行政官員？

◎ Jiasin Yu

今天（4月22日）民眾黨立委劉書彬在院會質詢時，竟然引用中國的「反分裂國家法」。IVOD連結放留言，時間軸11:28起。

民眾黨立委劉書彬在院會質詢時，竟然引用中國的「反分裂國家法」。（取自貼文）

原因是劉委員認為賴總統認定中國為境外敵對勢力，觸犯了中國的「反分裂法」，進而破壞兩岸和平。

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此時陸委會主委邱垂正立刻出言糾正，認為劉委員不應引用中國的法律作為兩岸互動框架。邱主委指出，賴總統是依據立法院通過的反滲透法，認定中國對臺之行為符合境外敵對勢力定義。

行政院長卓榮泰（左）、陸委會主委邱垂正（右）22日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。（記者塗建榮攝）

劉書彬隨即表示：「沒錯，可是反滲透法那個時候是在蔡英文時期訂的，蔡英文他當時候是一黨的，全部是民進黨當多數的時候訂出來。他自己都、當初都沒有說出來，把對岸設定為境外......」

邱垂正：「法律都是延續性的，怎麼可能什麼黨......」

劉書彬：「沒有沒有沒有！法律延續性，但是你的法定程序沒有做完。尤其是，這是重大、因為蔡英文政府沒有做這件事情，到了卓院長你才做這樣的事情（我猜應該是指設定中國為境外敵對勢力）。因此，尤其是在三黨不過半的情況是立法院的結構，你沒有尊重根據憲法當中的規定。」

邱垂正：「全世界都知道中共對臺的嚴重威脅。」

劉書彬：「那也要透過法律程序讓它落實！」

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我．頭．好．痛！

第一，怎麼會有中華民國的立法委員膽敢引用中華人民共和國的法律，定義中華民國的行為框架，並質詢中華民國行政官員？

這和支不支持臺獨無關，這件事情本身就非常荒謬。

第二，劉書彬完全不把法律延續性原則當一回事。按照他的說法，憲法多數條文是1946年國民大會在南京通過的，現在我們沒有南京，也沒有國民大會了，是不是可以無視憲法了？

我是很樂意啦！為臺灣量身打造一部新憲法，是多少人的共同願望。

劉書彬22日拿中華人民共和國的《反分裂國家法》質詢閣揆卓榮泰。她還曾任東吳大學政治系主任。（記者塗建榮攝）

劉書彬的意思大概是，反滲透法沒有說誰是境外敵對勢力，所以你不可以說誰是。但邱垂正的意思是，只要符合反滲透法第2條定義，就是境外敵對勢力。賴總統認為中國的行為符合，所以認定中國為境外敵對勢力。而且中國有侵略意圖和實質準備是客觀事實，世所公認。

劉書彬，曾任東吳大學政治系主任。但政治學涵養竟然這般獨特，令人瞠目結舌。我倒是很好奇，他在當系主任時，有沒有想過把整個系搬回蘇州算了。

莫名其妙。

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書





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