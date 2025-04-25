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名家分享~馮睎乾》朱立倫到底知不知道自己在寫什麼？

但身為在共產黨治下的香港生活過二十多年的前居民，我可以很誠實也很負責地告訴大家：民進黨的「獨裁」，還真是差中共十萬八千里。
名家分享

名家分享

2025/04/25 11:30

◎ 馮睎乾

先別扯政治，讓我們從中文說起。

看到國民黨主席朱立倫在臉書發文，標題是「當民進黨正變成共產黨的形狀」，當下就覺得哪裏怪怪的。（取自貼文）看到國民黨主席朱立倫在臉書發文，標題是「當民進黨正變成共產黨的形狀」，當下就覺得哪裏怪怪的。（取自貼文）

昨天（0421）看到國民黨主席朱立倫在臉書發文，標題是「當民進黨正變成共產黨的形狀」，當下就覺得哪裏怪怪的，但一時又說不上來。今天（0422）看到網友陳君的評論，才瞬間開竅——原來「變成XX的形狀」是帶有性暗示的俚語！

這句話來自台灣網上論壇的某些語境，原意是形容某女性因長期與特定男性發生性行為，導致性器官形狀「被改變」。這種說法後來引申為某人或某事長期受到另一方的影響或控制，最後變得跟對方一樣。但問題來了：如果真要比喻「被共產黨操」，不，操控，那怎麼看也輪不到民進黨吧？所以從語言修辭來看，朱立倫這用法根本錯了。

朱主席就算做不到「文以載道」，至少也該講話得體。否則也可請區老師幫他上課。（資料照）朱主席就算做不到「文以載道」，至少也該講話得體。否則也可請區老師幫他上課。（資料照）

當然，我理解朱主席的意思，是想批評民進黨打壓在野黨、風格越來越像共產黨。但身為在共產黨治下的香港生活過二十多年的前居民，我可以很誠實也很負責地告訴大家：民進黨的「獨裁」，還真是差中共十萬八千里。

若民進黨是「綠共」所有批評政府的媒體早被關了

要是民進黨真是「綠共」，那早就把所有批評政府的媒體關了，還會拿《煽動罪》或《顛覆政權罪》來抓人。記者、媒體人、政客、一般民眾，沒一個能倖免。至於藍白兩黨，為免他們取得國會大多數議席，早被DQ（取消參選資格），甚至直接關進獄中。你要是活在「綠共」統治下，4/26還能走上街頭遊行反綠？發夢比較快。

民進黨可以罵，事實上，他們有很多地方值得批評。但你要罵得準、罵得狠，不是亂扣帽子。更何況，朱立倫可不是一般鍵盤鄉民，是國民黨主席，用這種帶有強烈性暗示的語句，既不優雅，也不恰當，更無助於提升國民黨的文化格局。中華文化講究文雅內斂，不是應該要做個榜樣嗎？

中國國台辦主任宋濤（右）在杭州與國民黨副主席連勝文（左）見面。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）中國國台辦主任宋濤（右）在杭州與國民黨副主席連勝文（左）見面。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

試想一下，如果賴清德看到連勝文這幾天去中国，和国台辦主任宋濤親切「交流」，也不顧身分，在臉書寫道「連勝文與宋濤進行人與人的連結」，或來一句「連勝文嬌喘一聲倒在宋濤懷裏」，你作何感想？

朱主席至少該講話得體 不妨請區老師來教中文

孔子說得好：「言之無文，行而不遠。」顧炎武也說過：「文須有益於天下。」朱主席就算做不到「文以載道」，至少也該講話得體。這樣粗俗失禮、引喻失當的寫法，實在讓人搖頭。我誠摯建議請區桂芝老師出馬，好好幫朱立倫上堂中文課。

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（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

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