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矢板明夫觀點》日本發出旅遊「安全提醒」學生赴中要小心!!

讓日本社會感到最不能理解的，是中方竟然拒絕向日方告知事件的詳情，而是匆匆進入司法程序、把兩名嫌疑犯都執行死刑。這兩個人行凶的動機到底是什麼？中方至今沒有做過任何說明，只是再三強調襲擊事件「只是個案，希望日方要冷靜」。
矢板明夫

矢板明夫

2025/04/27 20:40

◎ 矢板明夫

日本外務省前幾天修改了其官網的內容，對日本學生到中國畢業旅行這件事，提出了「安全提醒」。告知中國社會治安不佳，要求日本學校充分確認安全與否，再行決定是否去中國畢業旅行。

中國社會治安不佳，要求日本學校充分確認安全與否，再行決定是否去中國畢業旅行。（取自貼文）中國社會治安不佳，要求日本學校充分確認安全與否，再行決定是否去中國畢業旅行。（取自貼文）

日本外務省之所以這麼做，當然是有理由的。去年六月在江蘇蘇州、九月在廣東深圳，連續發生了兩起日本兒童受到中國暴徒襲擊的事件。蘇州的事件造成了一名中國人女性死亡；深圳的事件造成了一名10歲的日本男童死亡。

中國深圳日本學校10歲男童去年9月18日上學途中遭刺死，凶嫌鍾長春被捕後被判處死刑，本月21日執行。（美聯社檔案照）中國深圳日本學校10歲男童去年9月18日上學途中遭刺死，凶嫌鍾長春被捕後被判處死刑，本月21日執行。（美聯社檔案照）

讓日本社會感到最不能理解的，是中方竟然拒絕向日方告知事件的詳情，而是匆匆進入司法程序、把兩名嫌疑犯都執行死刑這兩個人行凶的動機到底是什麼？中方至今沒有做過任何說明，只是再三強調襲擊事件「只是個案，希望日方要冷靜」。

這兩件事，致使很多在中國讀書的日本小孩不敢出門上學，很多在中國工作的日本人都把家人匆匆送回國了。在這種背景下，日本外交部向日本國內的學校提出「去中國要小心」的「安全提醒」，是理所當然的事情。

沒想到中國竟然惱羞承怒。在今天（0422）中國外交部的記者會上，外交部發言人郭嘉昆表示：我不知道日方發布所謂「安全提醒」的依據何在？日方所謂的「安全提醒」惡意渲染所謂中國「安全風險」，政治操弄意圖明顯。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

郭嘉昆還強調「中國是一個開放包容安全的國家。我們歡迎包括日本在內的各國人士來華旅遊、學習、經商和生活，將繼續採取有效措施，一視同仁地維護中國公民和在華外國人的安全。我們敦促日方立即糾正錯誤做法，為中日人員往來營造積極氛圍。」

日本社會對中國這種顛倒黑白、強詞奪理的態度非常不滿。馬上就有人在網上找出了一段「中國某地舉辦反日夏令營」的影片，並強調「只要中國還繼續進行反日教育，日本人就不應該去中國。」

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書：



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