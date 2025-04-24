林修民 半導體看天下》長期投資地區的東升西降—從日本書店看日本的競爭力

筆者這次去參觀日本大阪萬博的機會又回到了關西。在大阪梅田車站逛街時，在這個做為大阪對外門戶寸土寸金的地段，無意間發現了紀伊國書店，這個超大面積的書店特別引起筆者的注意。

◎ 林修民

華倫巴菲特在前幾年前投資日本傳統的商社，至今回報讓人印象深刻。除了早先觀察到中國經濟下行，其過去數十年來靠著房地產大幅升值的光景不在，提早將資金移出中國後，選擇日本作為其亞洲資金停泊處，果真眼光獨到。

筆者這次去參觀日本大阪萬博的機會又回到了關西。在大阪梅田車站逛街時，在這個做為大阪對外門戶寸土寸金的地段，無意間發現了紀伊國書店，這個超大面積的書店特別引起筆者的注意。

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競爭力來自不斷的自我學習

一個企業競爭力提升必定來自不斷的自我成長，而成長的必定脫離不了學習。如果談論到整個國家層級這個理論也一樣適用。例如近幾年來最紅的學習科目就是AI，如果不去了解AI必定與世界脫節，競爭力停留在原地。

坐落於黃金地段的超大型書店

坐落於黃金地段的超大型書店。（作者提供）

在JR大阪車站諾大的紀伊國書店

上圖就是該書店在JR大阪車站的位置地標，跟鄰近商家比起來，這個書店真的是非常大。不只販賣一般的文具、雜誌，甚至包含電機、醫學、藝術與外文的專業書籍通通都有。

相較於台灣，台灣歷史上從來沒有任何一家有這麼大面積實體書店在高級的黃金地段出現過，唯一接近的例子就是已經歇業的誠品信義店。但誠品信義店在歇業前越來越像百貨公司，書籍面積越來越少。事實上、就算是當年剛開幕書籍面積最大時的誠品信義書店，也沒有紀伊國JR大阪車站店有這麼多書籍。

而交通要道的黃金地段開大面積的書店並不是大阪獨有，筆者較常去的東京，另一個日本大型書店集團-丸善，也把其總店開在東京車站的丸之內口。其總店總共高達五層樓，幾乎是筆者每次經過東京車站都會過去一遊的地點。

需求驅動供給

日本的實體書店之所以這麼大面積的開在東京與大阪車站這種貴森森地段，支撐的動力當然全部來自日本人愛看書的需求。不管是東京或是大阪車站的書店內，隨時都可以看到許多日本人在書店內翻閱。

日本人愛看書的場景還可以在日本的大眾交通工具上看到，在現在智慧型手機人手一機的年代，在地鐵上看實體書籍已經大不如前，但不像其他國家人民在車上都在滑手機，在日本的地鐵上、還是可以看到一些人仍然聚精會神的低頭看著自己的書。

專業書籍豐富

專業書籍豐富。（作者提供）



而地段這麼貴的實體書店，內部販售的書籍不只主題廣泛，深度也讓人驚豔。

上圖是書店內關於通訊與半導體相關的書籍區。其中我們可以看到「誤リ訂正符號入門」一書，其實這就是英文的Error Control/Correcting Code也就是中文的錯誤更正碼的書籍。

如果對通訊稍微有了解的工程師或是研究生就知道錯誤更正碼是通訊中相當重要的一部分。而其主要是以數學方式呈現，教科書內大多數都是以矩陣等線性代數呈現。

如果一本書翻開全是矩陣，我看我的朋友中大概只剩李忠憲、林宗男和小弟我這類人才會繼續翻下去，其他朋友看沒幾頁大概就想睡覺了，實在很難相信這種書會在台北車站或是信義區這種地區販賣，而日本人就是做得到，實在讓筆者嘖嘖稱奇。

書店內的跑步書籍。（作者提供）



除了學科的專業書籍外，日本術科書籍也是相當嚇人。上圖是書店內跑步書籍，從業餘養生的慢跑到專業高強度的驛傳通通一應俱全，滿坑滿谷的書籍想必也是推升日本是亞洲跑步第一強國原因之一。

東升西降是誰升誰降？

之前常有人吹噓未來世界是東升西降，原意是指東方的中國將上升，西方的歐美將衰落。

事實上，筆者認為以日本人這麼愛看書的能力c未來將上升的東方是日本，在中國的房地產泡沫以及歐美對其防堵智慧財產權的剽竊下，以日本人從明治維新以來勤於學習的民族性下，日本將如巴菲特所投資的狀況下在世界舞台重新崛起。

而台灣呢？如果別人有長處值得我們學習，那他將是我們的典範。希望有一天，在台灣交通的黃金地段也能有需求可以支撐這麼大的實體書店。

（作者為科技專欄作家）

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