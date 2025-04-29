自由開講》城市的聲音與沉默：當台中成為噪音的戰場

◎ 劉哲廷

台中，這座有著豐富文化和悠久歷史的城市，近年來不僅以「宜居城市」自誇，也逐漸成為了「炸街車」的代名詞。每當夜幕降臨，街道的靜謐被打破，取而代之的是引擎的轟鳴聲。那些改裝車、拆除消音器的機車，穿梭於城市的每個角落，與居民的安寧生活激烈碰撞。這些噪音不僅是城市的紛亂，更是台中治理結構缺失的寫照。

「炸街車」，或許只是違法行為的一個縮影，但它所反映的不僅是年輕人對自由的渴望，還有城市長期忽視邊緣群體需求的結果。在這些車輛轟鳴的背後，是一群未被看見的人。他們可能是無所適從的年輕人，渴望找尋自我表達的出口，卻被社會的規範所排斥。台中這座號稱宜居的城市，是否真能為每個人提供平等的生活空間？

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台中市警方取締「炸街車」，與環保局、監理單位展開「環警監聯合稽查勤務」，實施小區域封鎖攔查，針對汽機車違規，當場依《噪音管制法》告發開罰。（警方提供）

當警方聯合環保局、監理站進行突襲稽查時，這場治安行動表面上看似是對噪音的規範，卻讓人不禁反思：這座城市是否在過度強化秩序的同時，忽略了對多元需求的包容？這些引擎的聲音，並非單純的違規，而是對城市治理結構的某種抗議，是不被關注的年輕人試圖用自己的方式讓人聽見的聲音。

台中的「宜居」是否對所有人都「宜」？如果將宜居城市簡化為乾淨、整潔、有秩序，那麼，對於那些生活在城市邊緣的人，這座城市又該如何回應他們的需求？他們需要的不僅是改裝車的禁止令，更是能讓他們找到歸屬感和表達自我的空間。

回顧台中過去幾年的發展，雖然市政上有不少進展，交通建設日新月異，市區面貌也在改變，但這些進步的背後，卻似乎缺少對市民情感和生活需求的關注。當大樓鳴響、商業區繁華的背後，有多少人在夜深人靜時感受到孤獨和疏離？城市不應只是物理空間的堆砌，它應該是一個能讓每個人都能夠找到自己位置的場所。

「炸街車」的問題，不僅是噪音的問題，而是這座城市如何看待年輕人、邊緣群體的問題。當這些車輛的轟鳴聲傳來時，是否有更多的聲音被忽視了？我們是否該在追求秩序與安靜的同時，放下對多元生活方式的偏見，尋找一種更包容的治理模式？

「炸街車」的問題，不僅是噪音的問題，而是這座城市如何看待年輕人、邊緣群體的問題。（警方提供）

台中，這座以「宜居」為名的城市，或許應該在未來的發展中，更加重視不同群體的需求，並在城市規劃中加入更多的情感溝通與空間包容。這座城市的宜居性，應該是全體市民的宜居，而非少數人的宜居。

或許，台中需要的不僅是噪音規範，也許更應該是對人心的回應。在這座城市的深夜，我們能否聽見那些引擎聲背後，隱藏著的每一個未被聽見的故事？也許，當我們學會在安靜中聆聽，這座城市的夜晚，才能真正迎來寧靜。

（作者為詩人，自由工作者）

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