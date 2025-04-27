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自由開講》中國器官移植市場化：活摘器官與明碼標價

2025/04/27 08:30

◎ MC小臣

台灣歌手Tank（呂建忠）近期在中國接受「心、肝同期聯合移植」手術，並因成為亞洲首例而受到中國官方大力宣傳。然而，手術所需器官的來源引發了廣泛質疑，尤其是有關「活摘器官」的討論。這不僅讓人關心中國的醫療體系是否能負責患者生命，也揭示了其潛在的腐敗與道德問題。

歌手Tank（呂建忠）近期在中國接受「心、肝同期聯合移植」手術，器官來源引發質疑。（資料照）歌手Tank（呂建忠）近期在中國接受「心、肝同期聯合移植」手術，器官來源引發質疑。（資料照） 

中國的器官移植問題由來已久，儘管政府強調加強監管，仍屢次爆出醫院涉及活摘器官的事件，醫生董愛強也在國際間被追查。這些事件讓人質疑中國的器官移植體系是否已陷入利益驅動，無視患者基本人權。

當器官的來源變得不明，尤其是能快速配對心臟與肝臟時，醫學倫理顯然遭遇挑戰。器官移植需要充分的比對與時間來確保成功率，若能迅速配對，則必須質疑是否有足夠的時間來確認器官的合法來源。

更令人震驚的是，天津市衛生健康委員會公開了器官的市場價格，肝臟高達25萬人民幣，腎臟20萬，心臟8萬。這揭示了器官移植市場化的問題，讓人質疑器官是否成為冷酷的商品，而非醫學行為。

活摘器官與器官「明碼標價」的問題凸顯了中國醫療體系的漏洞，當社會對器官移植的合法性與道德性產生疑問時，難指望中國政府加強監管最後，提醒國人要留意，不是每個人都可以像歌手Tank（呂建忠）那麼好運，且這裡牽涉的醫學倫理與人權爭議，在中國是不透明的。在國際間仍是高度關注話題

（作者為自由業）

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