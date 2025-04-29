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自由開講》國民黨的權力疊羅漢

2025/04/29 09:30

◎ 歐噴賣

當前罷免藍委活動如火如荼之際，台北所謂的「民團」—國民黨青年軍，被國民黨台北市黨部徹底放生，不聞不問之外，沒有律師及交保金的奧援，到場聲援的立委們，通通都是二階確認或是即將通過二階的被罷當事人，在北檢外的聲嘶力竭，顯得蒼白更是無力。

2018年丁守中競選台北市長時，以疊羅漢照片呈現國民黨年輕有活力並支持年輕人的意象。（資料照）2018年丁守中競選台北市長時，以疊羅漢照片呈現國民黨年輕有活力並支持年輕人的意象。（資料照）

其實這也是國民黨年輕人的縮影，2018年丁守中競選台北市長時，丁的競選總部新聞披露青年後援會一張弔詭的照片，國民黨年輕人，趴在地上，讓丁守中在最上方疊羅漢，想用這樣的照片呈現國民黨年輕有活力並支持年輕人的意象，輿論譁然後，丁的競選總部才出面滅火說丁是用跪的，國民黨很支持年輕人等語。恰恰這張照片就是國民黨壓榨且利用年輕人的證據。

國民黨罷綠委的死亡連署比例這麼高，反映出支持者大部分並不支持以罷制罷，所以不願出門連署，黨員結構持續老化，黨部自己也無法掌握黨員的確切名單，若不好好檢討自己一年來在國會的亂政，等待國民黨立委的，恐怕就是自己架好的政治斷頭台

（作者為公職）

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