自由開講》關稅與碳稅

◎ 陳文卿

在WTO（世界貿易組織）的架構下，要求貿易自由化，各成員不可以歧視性的限制進口，或對不同國別採取差別關稅。但美國川普總統的高關稅政策是僅以粗糙的貿易順逆差計算，而對不同國家祭出差別關稅，很明顯違反WTO的基本原則，中國因此向WTO提告。但川普根本不會甩這一套，因為川普對中國的高關稅更另有懲罰、嚇阻的戰略目標考量。

反觀台灣，也曾基於維護國民健康、保護國內產業的考量，對某些進口物資設了「非關稅貿易障礙」，如限制美國豬、牛肉，以及日本福島海產等。

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美國川普總統的對等關稅政策是以粗糙的貿易順逆差計算，而對不同國家祭出差別關稅。（路透）



可是現在為了因應川普的高關稅政策，政府不得不將一些被美方點名的「非關稅貿易障礙」移除，甚至對某些美國進口產品將採取「零關稅」以迎合。以稻米為例，美國大面積的稻米生產成本，遠比台灣的小農生產模式低廉，因此售價將僅約國產稻米之一半。在品質差異不大的情況下，國內的稻米將毫無競爭力。行政院預計編列八百八十億元特別預算來協助產業因應美國對等關稅，農產品部分是針對蘭花、鰻魚等出口的補助，但對內需市場的稻米，若因零關稅而受影響，則三十萬稻農的生計，是否可以被照顧得到？

此外，基於環保理由，我們是否可以將進口稻米長途運輸產生的高碳足跡，納入考量？

最近這幾年來，減碳議題廣受國際重視，對各種產品徵收碳稅更是國際趨勢，而產品的碳足跡則是徵收碳稅的重要基礎。為了降低碳足跡，所以鼓勵消費者盡量使用在地產品，吃在地食材，這也是淨零碳排的重要措施。

歐盟將於2026年實施「碳邊境調整機制」，依產品的排碳量收取「碳關稅」。（彭博）

歐盟國家對碳稅是最斤斤計較的。歐盟將於二○二六年正式實施「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），也就是說依產品的排碳量收取「碳關稅」。反觀川普總統，於第一任時，對於氣候變遷議題就常常不屑一顧。現在所公布嚇死人的高關稅，其比例之高更已將碳稅遮蓋過去了，碳稅相對之下微不足道。即使現在對於某類產品提出關稅豁免，也純然僅基於其國內所需的戰略物資考量而已，完全未顧及碳排放，這是全世界環保人士都應同時感到萬分遺憾悲哀的事。

（作者為環保服務業）

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