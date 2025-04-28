自由開講》IPAC譴責中共軍演 籲各國聯手制裁北京

◎ 茜茜

面對中國持續升高對台軍事威脅，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於4月4日集結全球25國及歐洲議會共43位跨黨派議員與政要連署，發表嚴正聲明，明確譴責中共於台灣周邊發動具侵略意圖之軍演；作為堅定捍衛民主價值的國際平台，IPAC長年關注中國對外擴張、對內壓迫之行徑，與台灣共享自由、人權、法治等核心信念，展現出堅若磐石的支持立場。

中國持續升高對台軍事威脅，IPAC發表嚴正聲明，譴責中共破壞台海和平。圖為中共東部戰區宣布4月1日起在台灣周邊舉行聯合演訓。（路透）

中共蓄意挑釁升高衝突 無視區域和平

聲明直指中共東部戰區軍演為「蓄意升級、挑釁在先」，毫無正當性，且違反國際法與聯合國憲章精神；除軍事威脅外，解放軍更公然以非人化字眼攻擊我國總統賴清德，將其形容為「寄生蟲」，並鼓動暴力言論；此等行徑不僅暴露中共政權之野蠻與焦慮，更意圖透過恐嚇分化民主國家內部輿論，破壞國際社會對台支持氛圍。

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中共東部戰區發布動畫影片，將我國總統賴清德描繪成寄生蟲，指控其「借殼獨台」。（圖擷取自中國東部戰區微博）

台灣安全是全球經濟命脈 不容中共恣意破壞

IPAC強調，台灣的安全穩定與全球供應鏈及經濟安全息息相關，對全球科技產業、地緣政治與自由航行具有不可替代的戰略地位；中共若持續透過軍演蠶食台海現狀，勢將對國際秩序與經貿穩定構成根本衝擊，國際社會若坐視不理，將付出無法承擔的代價；因此，台海和平已非單一地區問題，而是全球民主聯盟的共同責任。

民主陣營須採取協調一致的反制行動

IPAC呼籲各國政府應立刻譴責中國軍事與語言暴力行徑，並不再限於外交聲明，而應共同制定具實質效果的反制機制，包括針對軍事企業與統戰機構的制裁、強化對台軍事合作、建立區域安全網，提升共同防衛能力，以嚇阻中共進一步升高衝突；只有民主國家集體反制中共獨裁霸權，方能維護印太穩定與民主價值之延續。

台灣與民主夥伴並肩作戰 傳達全球反併吞共識

面對中共步步進逼，台灣將持續與友好國家深化合作，揭露中共圖謀併吞之本質，並在外交、國防與國際倡議上積極發聲；我國將攜手民主陣營，向世界展現堅決守護主權的國家意志與社會共識，呼籲全球正視台灣處境，共同守住自由世界的第一道防線。

（作者為研究生）

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