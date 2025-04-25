自由開講》藍白喊著捍衛民主，卻在踐踏法治

◎ 黃英哲

4月22日兩大在野黨領袖高調會面，打出「把民主還給台灣」、「捍衛司法與民主」的口號，並號召群眾上街遊行。表面看似莊嚴神聖，實則是在轉移焦點、掩飾自身罷免連署過程中的不法行為。

我們不禁要問：如果台灣真如他們所說，是獨裁、戒嚴，那麼在野黨能否如此自由集結、公開號召大規模遊行？這樣的訴求本身，反倒凸顯出台灣民主制度的開放與健全，也暴露出其話術中的矛盾與誇大。

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國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）4月22日舉行「把民主還給台灣——在野領袖峰會」。（記者廖振輝攝）

事實上，罷免制度本是民主設計的一環，用來淘汰不適任民意代表，正當行使無可厚非。然而，在野黨為了反制「大罷免」，先是推動選罷法修法提高門檻，接著又打著「反惡罷」旗號，反過來發動對執政黨立委的罷免，其動機早已偏離民意監督的初衷。

更令人憂心的是，這些在野黨發起的罷免案，連署過程中頻頻傳出「幽靈連署」、「集體抄寫名冊」等違法情事，遭檢調偵辦。他們不但不檢討，反而將司法調查政治化，甚至因不滿領銜人被調查，動員群眾前往禁止集會遊行的區域抗爭。

試問，這樣一連串扭曲法律、操弄制度的行徑，真的是在「捍衛民主與司法」嗎？還是正在破壞社會最基本的法治與公信？那些被號召參與的人們，是否真正理解自己是在守護民主，還是淪為掩飾不法的工具？

民主不是口號，更不是違法行為的遮羞布。當謊言與操弄被當成手段，當違法行為被包裝成正義，那樣的「民主行動」，終將失去人民的信任與尊敬。

（作者為房屋仲介）

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