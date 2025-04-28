自由開講》民主反共嘉年華 台灣邁步向前的里程碑

◎ 張世賢

四一九下午五點，筆者從海內外台灣國是會議會場走到景福門時，參加「拒絕統戰，守護台灣」大會的群眾，已把凱道擠得水洩不通，只能在周邊稍作巡禮，感受高昂熾熱的反共氣氛。現場有中華民國、日本、美國、韓國等國國旗和台獨旗使勁揮舞，台灣公民、香港移民和許多外籍人士紛紛秀出自製標語及道具，三十五個罷團穿梭其間，成功連署後都爆發陣陣熱烈的掌聲。這是台灣前所未見的、藍綠統獨同台協力的「民主反共嘉年華」！

419「拒絕統戰，守護台灣」活動，民眾不分藍綠聚集凱道，訴求「反共保台」，是台灣前所未見藍綠統獨同台協力的「民主反共嘉年華」。（資料照）

各地無黨無派的高素質公民，受不了藍白兩黨立委聯共禍台的表現，串聯起來奔走救國，從各點連線到全面，是促成這項多光譜團體同場合作的原始動能。他們利用下班時間推動罷免藍委，犧牲和家人團聚的假期，早出晚歸，櫛風沐雨，忍受黑白兩道的暴力欺凌和口水羞辱，在原本護台的綠色公民之外，感動了一般「正常的」無黨無派、對政治冷感的國民，以及真正服膺「禮義廉恥」、唾棄老K撈混惡習的正統藍軍，形成從來都不敢妄想的藍統、華獨、台獨合作剷除紅統的局面，大家在「驅逐共匪，讓國會正常化」的目標下，共同譜寫台灣的歷史。

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當天各界人士上台發表的演講，句句打動人心，尤以罷薇志工阿美傾訴半年來經歷的感受，令人不禁邊拍手邊掉淚。有如促成這次藍綠統獨合作的靈魂人物曹興誠所言，眾多堅毅有韌性的義勇女志工，為了守護後代奮鬥到底，堪稱活媽祖。其實，曹董、阿美、葉霸、李喬、鷹爸、八炯、閩南狼、于北辰、丘衛邦、陳曉煒、矢板明夫以及不及備載的眾多志工，這些義勇人士都是守護台灣的菩薩、佛祖，都將在台灣民主運動史上留下美名。這回空前成功的「民主反共嘉年華」，是今後台灣邁步向前的里程碑。

這種台派和民進黨都不可能號召組織的多光譜群眾運動，給大家的啟示是：胸襟寬廣，兼容並蓄，以新加坡為師，為漢文化保留一席之地，讓各族群地位平等，和諧發展，才能建立文明先進的台灣國。

（作者為退休公務員）

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