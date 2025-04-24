益言益行》保健品都白吃了？腸道吸收力正被這些「隱形毒物」悄悄摧毀

其實真正每天都在威脅國人健康的是來自空氣汙染PM2.5中的重金屬，因為「每個人每天都要呼吸2萬次，吸進1萬公升的空氣，但是吸進去的每一口氣都有毒」。

◎ 宋洽興／秀傳醫院檢驗醫學部主任

這些事件其實每天都在全球各個角落在上演

2025年4月4日，日本秋田縣大潟村爆發稻米重金屬污染事件。《朝日新聞》與《NHK》報導，當地部分稻米檢出鎘含量高達每公斤0.87毫克，超過日本食品衛生法規定的上限（0.4mg/kg）逾一倍。目前估計有59公噸問題稻米已流入市場，並正由地方政府進行全數回收。

日本秋田縣生產的米，被驗出含有超標的重金屬鎘。示意圖。（資料照）

2025年4月18日，全球最具影響力的商業雜誌之一《FORTUNE財富》，以及英國第二大高端媒體《The Guardian衛報》同時報導，美國一個非營利環境倡議組織《Lead Safe Mama》檢測53種牙膏，結論是90% 的牙膏含鉛量超出了這一限值，包括領先品牌在內的 15 種牙膏，65% 的牙膏含有砷，近一半的牙膏含有汞，三分之一的牙膏都含有鎘。許多品牌都含有多種毒素。

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2025年4月20日，台灣TVBS報導，一位十多年來堅持食用無毒有機食物，生活中也刻意避開各種環境污染源，卻在檢測中發現體內的塑化劑與重金屬濃度遠超標準。

這些事件給我們的聯想是，「看起來這些只是冰山中的一小角，重金屬好像無所不在」。其實真正每天都在威脅國人健康的是來自空氣汙染PM2.5中的重金屬，因為「每個人每天都要呼吸2萬次，吸進1萬公升的空氣，但是吸進去的每一口氣都有毒」。根據WHO官網的空污宣導影片，「空氣汙染悄悄地突破你的防線，攻擊你的肺、心臟和大腦。它最致命的武器是砷、鉛、硫酸鹽、硝酸鹽、黑炭等那些看不見的有毒顆粒，它們穿透你肺部的保護屏障，種下癌症的種子。有些顆粒甚至會直接進入你的血液，破壞整個身體系統。它們會引發血管發炎和收縮，導致血壓上升，最終可能引發中風。」

每天都在威脅國人健康的是來自空氣汙染PM2.5中的重金屬，因為「每個人每天都要呼吸2萬次，吸進1萬公升的空氣，但是吸進去的每一口氣都有毒」。（資料照）

台灣的重金屬污染從來就不低

環境部發布的112年度空氣污染報告指出，全國PM2.5年平均濃度為13.7 μg/m³，較111年上升1.4 μg/m³，是WHO世衛組織標準5μg/m³的2.74倍。西部地區在冬季東北季風期間，PM2.5濃度顯著上升，其中雲嘉南達到27.9 μg/m³，中部為21.8 μg/m³，高屏為22.6 μg/m³，均超過WHO標準5μg/m³數倍之多。

根據美國環保署（EPA）與世界衛生組織（WHO）資料，人體接觸重金屬的主要管道為「吸入、攝食、皮膚接觸」，其中以空氣、土壤與水源為最主要途徑，可以說已經全面入侵我們的生活環境。

1.空氣

工業排放、交通廢氣、燃煤電廠、焚化爐、金屬冶煉加工、石化及垃圾燃燒、電鍍、電池、農藥、油漆等所釋出的懸浮微粒（PM2.5或PM10）或空氣中。這些粒徑細小的PM2.5可穿透呼吸道、進入肺泡，再進入血液循環，在體內沉積。

2.土壤

工業排放與堆積、農藥和化肥、動物糞便、汙水灌溉、垃圾掩埋、交通排放、廢棄物燃燒、大氣沉降等都會汙染土壤或在土壤中沉積。些重金屬在土壤中不易降解，會持續積累並通過農作物吸收或水體遷移影響人體健康。

3.水體

除了與土壤相同的汙染源之外，地下水、生活污水、老舊鉛管銅管及金屬焊材等都會帶來重金屬，這些重金屬可通過飲用、漁業或灌溉影響人體健康。台灣部分河川長期接納重金屬廢水，底泥中的金屬濃度高居不下，雨季時還會溢流至農田及社區溝渠，所以才會有「癌症公路」的產生。

4.食物鏈中的累積

上述這些污染除了呼吸、皮膚接觸之外，最終進入我們的餐桌。台北農產運銷公司每年有幾次的蔬菜農藥殘留檢測，每次總是有數千上萬公斤的超標蔬菜必須銷毀。至於海產的重金屬殘留更是廣為人知的事實，所以衛生單位才會建議孕婦一個月只能吃一片3指寬的生魚片，因為孕婦會透過胎盤將體內重金屬傳給胎兒，進而造成流產、早產、體重不足、智商不足及自閉過動的可能。

蔬菜農藥殘留對身體健康影響甚劇。圖為南投縣衛生局人員針對傳統市場果菜行販售蔬菜進行抽驗稽查，避免農藥殘留。（南投縣衛生局提供）

重金屬難以察覺，卻又持續損害健康

砷鉛汞鎘四大重金屬早已被WHO及美國CDC定義爲人類10大毒物，尤其砷鉛汞更位列前三名。全球影響力最大的醫學期刊《LANCET柳葉刀》在聲明中說：「儘管環境污染對人類健康和全球經濟產生了巨大影響，但各國政府並未對環境污染予以充分重視。」

在台灣，一般人只知道重金屬對健康是不好的，但總以為只要平常注意一下飲食就沒事了。現代醫學研究早已證實，重金屬的關鍵問題是它們在體內的積累能力及持久性，因此導致慢性暴露，對人類健康產生長期且潛在的嚴重後果。他們經常被錯誤地歸因於正常的衰老過程或其他健康問題，在長期積累之後會逐漸影響心血管、神經、代謝和免疫等，並發展成各種慢性病，且增加罹患癌症的風險。

也就是說，這些最毒的東西可不會乖乖地待在體內，首先帶來的傷害就是迫害腸道生態的平衡、抑制腸道對營養的吸收。美國國家環境健康科學研究所（NIEHS）與美國疾病管制中心（CDC）已經多次指出，鎘、鉛等重金屬會嚴重傷害腸道的黏膜細胞，引發所謂的「腸漏症」，進一步影響鐵、鋅、鈣等關鍵營養素的吸收效率。此外，腸道的菌群生態也會因為重金屬的累積而遭受破壞，促使有害菌群增加，削弱益菌的保護作用，導致慢性發炎的風險提高。

這種影響是緩慢且不易察覺的，但長期下來，即使再好的營養補充品，也會因為腸道吸收不佳而效果打折，這就是許多民眾明明吃了大量保健品，身體狀況卻無明顯改善的主要原因之一。2023年，美國心臟協會（AHA）發表報告指出，重金屬暴露與營養素吸收障礙之間具有高度關聯性，且與心血管疾病、代謝症候群與骨質流失等問題呈正相關。

美國疾病管制中心指出，鎘、鉛等重金屬會嚴重傷害腸道的黏膜細胞，引發「腸漏症」，進一步影響鐵、鋅、鈣等關鍵營養素的吸收效率。示意圖。（圖擷取自shutterstock）

定期排毒是健康維護的王道

臨床上經過醫學證實，可以發揮排毒作用的只有兩種：

1.急性中毒會使用螯合劑（如EDTA、DMSA），但這些藥物須由醫師處方使用，所費不貲，並不適合日常保健使用，副作用亦不可忽視。

2.以特定益生菌株介入排除重金屬。例如：已取得多國專利的菌株 Lactobacillus plantarum subsp. plantarum LP66 以及Lactobacillus plantarum CCFM8610。

《柳葉刀》污染與健康委員會得出結論，污染是世界上導致疾病和過早死亡的最大環境風險因素，對人類和地球健康構成生存威脅，危及現代社會的可持續性。而這些污染的外在因素恐怕很難改善，我們唯一能做的就是注意預防，定期以安全有效的方式排毒應該是本世紀維護健康最重要的議題之一。

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