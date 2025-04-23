名家分享~吳靜怡》80萬份罷免連署書 將寫台灣民主新頁

2025年「大罷免」連署書總數目前超過80萬份，若35席都要過二階門檻需要百萬份，在台灣歷史上可視為一項空前的公民運動紀錄，創下台灣史上首次全國性、跨區域的聯合罷免運動，相當於中型政黨不分區政黨票得票規模，具有相當重要的歷史意義。

◎ 吳靜怡（Grace Woo）

八十萬份罷免連署即將寫下台灣民主新頁，少你一個都不行！

台灣史上 首次全國性跨區域罷免運動

2025年「大罷免」連署書總數目前超過80萬份，若35席都要過二階門檻需要百萬份，在台灣歷史上可視為一項空前的公民運動紀錄，創下台灣史上首次全國性、跨區域的聯合罷免運動，相當於中型政黨不分區政黨票得票規模，具有相當重要的歷史意義。

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「大罷免」連署書總數目前超過80萬份，若35席都要過二階門檻需要百萬份，可視為一項空前的公民運動紀錄，創下台灣史上首次全國性、跨區域的聯合罷免運動。（資料照）

民眾對特定政治人物的不滿已從「意見表達」進入「制度挑戰」，從沉默多數轉化成實際行動，涉及北中南東各地區、藍營為主，迫使政黨更加重視提名品質與立委表現，去年五月的青鳥運動開始，黃國昌、傅崐萁為首的「違法亂憲」到「亂刪、亂凍預算」開始，民眾發揮自主訴求，想出非政治口吻的口號，從「柿子要挑軟的吃，要罷就罷葉元之」到「罷免葉元之就是罷免傅崐萁」再增加「阿罷之」等等，過年前，更看到深藍選區的淡水出現罷免洪孟楷排隊人潮，過年罷免李彥秀的收件數急劇破萬，這股氣勢隨著八炯、閔南狼帶到花蓮，第一階段全台三十五位藍委送件達標，台中罷團更用宮廟氣勢和創意，將罷免風潮帶入中年男性的族群，花蓮、雲林、台東將打破家族勢力和地廣人稀的困難，也即將翻轉。

419「拒絕統戰，守護台灣」大遊行，中華民國國旗與台獨旗同框出現。（圖取自Threads）

當藍白黨主席見面時，國旗只剩下胸前的徽章，他們似乎連擺出國旗的勇氣都沒有，而反共聯盟卻是在凱道舉起中華民國國旗與象徵台灣獨立鯨魚大旗共同揮舞著，這恐怕讓國民黨走向另一個極端包容紅的藍，民眾黨只能剩下對司法的仇恨。

立法院國會失能、政黨墮落，身為立法院大家長韓國瑜怎麼不需要負責？整個國民黨的崩毀，怎麼不見國民黨要求傅崐萁檢討的聲音？如今，中華民國人民已經對你們發出史上最強政治訊號：「守護台灣，就是要你下台！」

「捍衛中華民國，守護台灣！」這是人民對於在野黨的訴求。（資料照）

「捍衛中華民國，守護台灣！」這是人民對於在野黨的訴求，這麼簡單，居然藍白還在用政治口水操弄民眾對決，激化極端政黨意識的人攻擊民眾，用野性對抗理性。

最後一週 提筆參與歷史不能少你一個

用大數據趨勢分析推估，藍白就算凱道造勢十幾萬人，也撼動不了罷免二階的努力，只要愛台灣的氣勢還在，至少二十席會通過！

各位志工辛苦了，加油，距離百萬張連署還差一些，各位，剩下一週，繼續努力！提筆革命，參與歷史，就這麼一次了！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自Grace Woo臉書

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