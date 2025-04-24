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自由開講》公民要用大罷免讓國民黨恢復正常

2025/04/24 11:30

◎ 姚孟昌

4月22日出刊的鏡週刊報導國民黨偽造連署書案的諸情事，看了令人十分驚悚，也不由得感歎。

藍營罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署涉嫌偽造文書，檢調約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）。（資料照）藍營罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署涉嫌偽造文書，檢調約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）。（資料照）

國民黨台北市黨部提供名冊給青年軍們抄錄，領銜人的印章則是由國民黨市黨部找人代刻；黨部主管推說他們只協助收件，連署資料都是青年軍送上來的，即使資料有假也與他們無關。市黨部主委黃呂錦茹被約談時稱自己毫不知情，也沒有下令要求黨工提供名冊給青年軍抄寫；檢調傳來十多位「連署人」作證，結果相關證人幾乎都否認參與連署，也沒授權他人代簽，共同點是這些證人都是國民黨員；黨部主管與黃呂的手機對話紀錄全部刪除。

請問這不是偽造文書，這是什麼？台北市黨部頭頭們一起合謀犯行，然後推初入政壇的年青人去著手實行，這跟黑道的組織犯罪有什麼兩樣？黨部主管們企圖滅證、彼此推諉，這豈不是敢作不敢當？國民黨中央黨部沒有查察監督在先，竟然事後還糾眾去地檢署威嚇抗議，這不就是所謂的打人的喊救人？一個黨墮落如斯，只能用「無賴」兩字形容。

419「拒絕統戰，守護台灣」活動，公民齊聚凱道，支持罷免藍委，以維護台灣民主與國家主權。（資料照）419「拒絕統戰，守護台灣」活動，公民齊聚凱道，支持罷免藍委，以維護台灣民主與國家主權。（資料照）

419那天公民齊聚凱道集會，在我看來不只為支持罷免以維護台灣民主與國家主權，也在呼籲公民用罷免來協助國民黨清理門戶。難怪有那麼多自稱忠黨愛國的正藍軍站出來挺公民大罷免行動。這些正派的藍營朋友知道台灣民主不能沒有政黨制衡，制衡民進黨不是靠安人家一個「綠共」之名就行。

制衡是要依照憲法、堂堂正正地、認認真真地、勤勤懇懇地用正當方法為之，如此才能取得選民信任與支持，進而在下次選舉中獲勝取得執政機會。可惜國民黨的領導們不循此途徑，只想走邪門歪道。既然如此，選民只好用大罷免來幫國民黨清除內部髒污腐敗，希望能還給台灣人民一個正常的國民黨。

期待國民黨再度執政的朋友應該支持大罷免，有志於2026與2028大位的國民黨先進們更應該支持大罷免。今天若沒有把國民黨內這些無賴之徒趕走，國民黨就無法再造革新。最終，台灣人民必然會將國民黨棄絕於歷史灰燼之中。

用公民大罷免行動讓國民黨恢復正常，藍軍朋友加油！

（作者為大學教師）

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