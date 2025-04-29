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法操》鍾文智落跑 高院挨批「偷偷放人」？何謂縱放人犯罪？

近期有則新聞報導引發關注，前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判30年5月定讞後逃跑，爆發高院合議庭辦案有程序瑕疵等問題，鍾文智加保2000萬後，高院竟在發監前解除電子監控，甚至用審理單代替裁定書，遭到外界撻伐。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/04/29 08:30

◎ 法操司想傳媒

近期有則新聞報導引發關注，前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判30年5月定讞後逃跑，爆發高院合議庭辦案有程序瑕疵等問題，鍾文智加保2000萬後，高院竟在發監前解除電子監控，甚至用審理單代替裁定書，遭到外界撻伐。高等法院自律委員會將合議庭審判長邱忠義、受命法官陳勇松送評鑑。

前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判30年5月定讞後逃跑，爆發高院合議庭辦案有程序瑕疵等問題，鍾文智加保2000萬後，高院竟在發監前解除電子監控，甚至用審理單代替裁定書，遭到外界撻伐。（資料照）前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判30年5月定讞後逃跑，爆發高院合議庭辦案有程序瑕疵等問題，鍾文智加保2000萬後，高院竟在發監前解除電子監控，甚至用審理單代替裁定書，遭到外界撻伐。（資料照）

偷偷放人恐觸犯刑法第163條「縱放人犯罪」

「縱放人犯罪」規定在刑法第162條及第163條：「縱放依法逮捕拘禁之人或便利其脫逃者，處三年以下有期徒刑。（第一項）損壞拘禁處所械具或以強暴脅迫犯前項之罪者，處六月以上五年以下有期徒刑。（第二項）聚眾以強暴脅迫犯第一項之罪者，在場助勢之人，處五年以上十二年以下有期徒刑；首謀及下手實施強暴脅迫者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。（第三項）前三項之未遂犯罰之。（第四項）配偶、五親等內之血親或三親等內之姻親，犯第一項之便利脫逃罪者，得減輕其刑。（第五項）」

「公務員縱放職務上依法逮捕、拘禁之人或便利其脫逃者，處一年以上七年以下有期徒刑。（第一項）因過失致前項之人脫逃者，處六月以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。（第二項）第一項之未遂犯罰之。（第三項）」，第163條屬於公務員縱放人犯罪，法定刑較重。

審判長邱忠義、受命法官陳勇松兩人決定鍾文智不延長科控後，竟未製作裁定正本送達檢、辯雙方，而且邱忠義事後兩度在審理單上手寫「補充」其當時裁定理由，例如鍾文智身體因素等，卻未註明原因及時間。

法操認為，因為邱忠義及陳勇松的疏忽導致鍾文智棄保潛逃，即便沒有故意，至少有過失責任。高院即便認定兩人明顯有疏失，決議審判長邱忠義、受命法官陳勇松送請法評會評鑑，但法操認為不能讓司法院內部進行行政調查跟懲處就算了，應該追究其有刑事責任，兩人恐觸犯刑法第163條公務員縱放人犯罪，或是第二項的過失致逃脫罪。

陳勇松遭疑曾助劉冠軍潛逃，恐觸犯刑法第162條

另外，受命法官陳勇松也遭周刊爆料，過去擔任律師時也曾協助國安密帳案關鍵被告劉冠軍偷渡中國，由於當時陳勇松身分為律師而並非公務員，這部份則是適用刑法第162條。

這次高院出了這麼大的包引發各界關注，法操認為法官這個職業不僅僅只是單純的工作，法官做的任何決定都會造成重大影響，因此需要更高的標準來檢視，法官也呼籲相關單位應追究兩人刑事責任，不能只是送評鑑懲處而已。


本文經授權轉載自【法操】鍾文智落跑高院挨批「偷偷放人」？何謂縱放人犯罪？

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