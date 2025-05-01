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健康醫療網》飯後總想睡？陳媽媽的血糖危機與CGM的救援行動！

過去，糖尿病患者大多仰賴指尖採血（BGM）來監測血糖，但這個方法有幾個難以克服的缺點，像是必須扎針，造成不適甚至抗拒、每次只能測得單點數據，無法掌握全天血糖變化、難以捕捉飯後高峰或夜間低血糖、需要特定時間測量，容易錯過關鍵變化。
健康醫療網

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2025/05/01 08:30

◎ 健康醫療網

CGM（Continuous Glucose Monitoring）可透過貼在手臂後側的感測器，每分鐘持續偵測皮下組織間液中的葡萄糖濃度。（取自貼文）CGM（Continuous Glucose Monitoring）可透過貼在手臂後側的感測器，每分鐘持續偵測皮下組織間液中的葡萄糖濃度。（取自貼文）

「奇怪，我最近吃完飯都會想睡覺，是不是年紀到了？」陳媽媽這麼說。

這天回診時，陳媽媽向謝醫師抱怨最近總在飯後出現疲倦、嗜睡的情況。乍聽之下，或許只是普通的血糖起伏，但當醫師比對她的空腹血糖與糖化血色素後，卻發現她的糖化血色素約7.0%，但空腹血糖卻高達 180 mg/dL，兩者落差明顯。

為了更精確掌握她的血糖狀況，醫師建議陳媽媽配戴 CGM（連續性葡萄糖監測系統）10天，並在下次回診時比對數據，調整藥物與飲食建議。結果，不但找出了飯後血糖飆升的關鍵，更有效改善了她的血糖控制！

這個案例正好呼應了國內外最新的控糖趨勢 — CGM 正快速取代傳統血糖監測，成為更有效、更智慧的血糖管理工具。

傳統血糖監測的痛點

過去，糖尿病患者大多仰賴指尖採血（BGM）來監測血糖，但這個方法有幾個難以克服的缺點，像是必須扎針，造成不適甚至抗拒、每次只能測得單點數據，無法掌握全天血糖變化、難以捕捉飯後高峰或夜間低血糖、需要特定時間測量，容易錯過關鍵變化。

很多患者會產生疑問：「為什麼才吃一點，血糖就那麼高？」「這樣的血糖值是最高點嗎？」這些疑問其實都與資料量不足、血糖趨勢缺乏透明度有關。

新世代的控糖神器：CGM讓血糖變化一目了然

CGM（Continuous Glucose Monitoring）可透過貼在手臂後側的感測器，每分鐘持續偵測皮下組織間液中的葡萄糖濃度。數據即時傳送至手機App，不用頻繁掃描可隨時查詢血糖趨勢，還可設定高低血糖警報、與醫療團隊分享數據。

從下列BGM與CGM的差異可得知不同血糖監測的方式，是否適合使用CGM應由醫療專業人員依個別情況評估。

（取自貼文）（取自貼文）

CGM不只是糖尿病人的專屬工具！

除了糖尿病患者，CGM 也越來越受到關心代謝健康、體重管理與個人化營養控制的民眾關注。沈宛徵營養師分享在臨床上很多人以為自己「吃得健康」或是不敢吃白飯，但實際配戴 CGM 後卻發現一些盲點，例如「早餐喝了燕麥奶，血糖衝上180」、「吃了蘇打餅當下午茶，卻讓血糖震盪到低血糖」、「晚餐前的焦慮、壓力，居然讓空腹血糖飆高」這些都說明：我們需要更個人化的飲食建議，而不是僅靠一般的營養標準。

營養師如何運用CGM協助患者？

以陳媽媽為例，從 CGM 數據中發現：飯後1小時血糖經常飆升至 200 mg/dL 以上、晚上11點到凌晨3點出現低血糖反彈現象、早上空腹血糖持續偏高，顯示「黎明現象」。

根據這些發現，進一步調整她的飲食內容與進食順序：在早餐加入優質蛋白質與健康脂肪，避免空腹攝取高碳水，並在飯後搭配慢走10分鐘，幫助肌肉吸收葡萄糖，而晚餐碳水改成糙米飯等未精製全穀，幫助夜間血糖穩定。結果在短短2週內，她的平均血糖明顯下降，空腹血糖控制更穩定，飯後也不再嗜睡。

CGM×飲食記錄×運動數據：打造個人化控糖策略

CGM 不只是數據收集工具，更是啟動自我覺察、培養健康習慣的關鍵技術。搭配飲食紀錄與運動 App 整合，使用者能清楚了解哪些食物或組合會讓血糖飆升、哪些運動時間點最有效降低血糖、壓力或睡眠不足是否影響空腹血糖等等。這些數據不再只是醫師或營養師的專業解讀，而是一般人也能理解與行動的健康指引。

是否適合CGM？

CGM 特別適合以下族群：糖尿病患者，尤其是血糖波動大或需要調整藥物者；經常出現飯後疲倦、注意力不集中者；有代謝症候群、高體脂或減重需求者；健康意識高、希望優化飲食與運動策略者。

沈宛徵營養師分享：控糖，不再是「感覺」的事。從陳媽媽的案例可以了解：「感覺」不一定準確，「數據」才能驅動改變。CGM 就像健康導航系統，能即時回饋、發出警報，根據真實數據調整飲食、運動與作息，實現真正有效的血糖管理與代謝健康改善。若有血糖波動困擾，建議與醫療團隊討論是否適合使用 CGM 作為輔助工具。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者張慈恩報導 飯後總想睡？陳媽媽的血糖危機與CGM的救援行動！

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