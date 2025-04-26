健康醫療網》脖子痛到轉不了頭 檢查卻沒大問題？醫師帶你了解「小面關節症候群」！

經常感到脖子不舒服，嚴重時連轉頭都有困難，疼痛感還會延伸至肩背？或是下背、腰部長期僵硬不適，稍微伸展就會痛？北醫附醫骨科部吳孟晃主任表示，如果有以上症狀，檢查結果卻顯示沒有大問題，熱敷、電療也未見改善，要小心可能是「小面關節症候群」！

◎ 健康醫療網

除了年齡增長造成關節退化（如長骨刺）外，運動傷害、外傷、過度負重、姿勢不良或長期搬重物等，都有可能加重小面關節的負擔，導致小面關節受損，造成發炎、疼痛不適，這就是「小面關節症候群」。（取自貼文）

經常感到脖子不舒服，嚴重時連轉頭都有困難，疼痛感還會延伸至肩背？或是下背、腰部長期僵硬不適，稍微伸展就會痛？北醫附醫骨科部吳孟晃主任表示，如果有以上症狀，檢查結果卻顯示沒有大問題，熱敷、電療也未見改善，要小心可能是「小面關節症候群」！

什麼是「小面關節症候群」？成因、症狀一次看

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吳孟晃主任說明，「小面關節」位於脊椎後方，負責連接相鄰的脊椎，協助維持脊椎的穩定性和活動範圍。這些關節與椎間盤共同承擔身體的重量，並調節脊椎運動的方向。除了年齡增長造成關節退化（如長骨刺）外，運動傷害、外傷、過度負重、姿勢不良或長期搬重物等，都有可能加重小面關節的負擔，導致小面關節受損，造成發炎、疼痛不適，這就是「小面關節症候群」。

小面關節症候群典型症狀包括局部疼痛和活動角度受限。由於小面關節位在脊椎後側，後仰或扭轉動作容易加劇疼痛。若發生在頸部，疼痛可能延伸至肩膀、背部或下肢，甚至會有麻木感。此外，患者在早上起床時疼痛感最為明顯，後續起身活動後則可稍微緩解。

小面關節症候群治療方式有這些！搭配復建阻後續復發

吳孟晃主任指出，多數症狀輕微的患者可透過口服藥物，或物理復健治療，如核心肌群、八段錦訓練等緩解症狀。若初步治療效果不彰，則須採取進一步的治療方案，例如透過診斷性神經阻斷，在小面關節神經周圍注射藥物。如果疼痛得到緩解，後續針對患處的治療方式包括：

● 高頻熱凝治療：利用熱凝直接作用於小面關節神經、降低疼痛。可使用雙極針、冷凝針或內視鏡來提升治療效果。

● 無創核磁共振導航聚焦超音波：利用核磁共振定位小關節，進行聚焦超音波熱凝治療，特點是無須扎針。

● 增生治療：即「增生療法」，在小關節患處進行注射如自體血小板濃厚液或羊膜等，促進關節和周邊組織的修復與生長，幫助減輕疼痛和炎症。

吳孟晃主任也建議，患者在症狀減輕後，還是要持續進行適當的復健運動，以達到最佳療效，和降低後續復發的機率。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 脖子痛到轉不了頭 檢查卻沒大問題？醫師帶你了解「小面關節症候群」！

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