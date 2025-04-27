自由開講》氣候烈火下的警訊：從南韓野火看台灣的應變準備

◎ 李姵瑩

近期南韓爆發多起野火災情，釀成數十人傷亡與大規模撤離，再度將「氣候變遷與人為疏失交織」的災難推上檯面。這場悲劇，不僅是南韓的警訊，更是所有位處東亞、氣候逐漸極端化國家的警惕。南韓的野火發生在乾燥季節，受東風與乾旱交互影響，加上當地林地管理疏漏、緊急應變延誤，造成火勢迅速蔓延至居民區。這樣的狀況，若發生在台灣，是否有足夠的災害管理與應變能力來應對？我們不得不正視，台灣在極端氣候風險增加的今日，是否已準備好應付類似的危機。

近期南韓爆發多起野火災情，釀成數十人傷亡與大規模撤離。圖為南韓中南部地區野火，當局出動直升機試圖撲滅火勢。（歐新社）

台灣每年乾季愈來愈乾、雨季愈來愈短促集中，極端氣候模式日益明顯。根據氣象局與國科會長期氣候模擬分析，未來十年內，台灣面臨的不只是溫度上升與強降雨，更可能是乾旱與高溫交錯的「熱災年」。而這種氣候背景下，任何一處森林火源、農地焚燒殘枝、甚至是工地電線短路，都可能成為難以控制的火苗。然而，我國目前在野火預警系統、林地監控科技、人員通報流程，甚至民眾的防災認知上，仍有許多待補之處。例如，林務局雖已建置部分森林監控系統，但尚未普及至全台山林；地方政府多仰賴民眾通報，導致初期火災經常無法即時掌握，錯過黃金撲滅時間。

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更值得深思的是，人為因素的頻繁發生。南韓野火的調查顯示，肇因之一是居民燒雜草不慎引燃林地，類似情況在台灣也屢見不鮮。每年清明與農耕換季之際，農地野燒行為屢禁不絕，即便政府一再宣導與開罰，效果仍有限。這暴露出制度與教育的斷層──不只是缺乏科技偵測，更是缺乏社會意識與行為引導。若無更全面的跨部會合作，如結合農委會、環境部與地方政府進行長期觀測與定點輔導，問題仍將反覆上演。尤其是偏遠地區老年人口占比高，資訊傳遞速度慢，防火意識與應變能力也相對不足，應列為重點輔導與訓練區域。

每當農耕換季之際，農地燒稻草行為屢禁不絕，即使政府一再宣導與開罰，效果仍有限。（資料照）

當然，除了防火機制本身，整體災害管理的韌性也應納入檢討。以南韓野火為例，雖動員軍警與直升機協助滅火，但地方政府之間的橫向聯繫明顯不順，加上資訊混亂，導致多數居民錯過最佳撤離時機。這與台灣在2021年高雄城中城大火、2022年新竹住宅火災後暴露出的跨單位協調問題異曲同工。中央與地方之間的災防協作機制，是否真的落實到每一場模擬演練？是否有足夠數據化、智慧化的支援系統協助決策？這些問題在每一次災後檢討中都被提出，卻鮮少被有效改善。

台灣過去較少面臨大規模林野火災，使得「野火災防」並非全民優先關注的議題。但氣候變遷正顛覆我們對風險的既有理解，當過去的少見變成常態，若仍抱持「與我無關」的態度，未來將付出更大的代價。南韓這場悲劇，值得我們警醒。我們應該趁災難尚未降臨之前，重新檢視台灣山林管理策略、強化防災教育與社區動員能力，並結合科技力量打造更即時、全方位的風險監控系統。

真正的危機，從來不是災難本身，而是我們對災難的準備不足。台灣必須立即行動，從根本制度、技術與意識上同步強化，才能避免成為下一個因氣候與人為失誤交錯而陷入悲劇的國度。

（作者為科技業）

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