自由開講》紀念「世界地球日」的省思

◎ 陳逸南

在今天（4月22日）「世界地球日」，重讀1986年10月再版《走過傷心地》第123~132頁「在夾縫中掙扎的環境權——為當前社會環境運動所遭瓶頸找活路」一文，感觸良多，該文結語指出，在未來一、二年內（按即1986、1987年），這個關鍵性瓶頸是否能夠平滑疏通，這兩種社會層次之間是否能夠順利架橋，將決定台灣環境運動的前途。長久在夾縫中掙扎的環境權，未來能否有機會掙脫而出，我們已經被迫走向解決問題的暴風中心。怎樣為這個大家關切關心的環境權尋找活路，是這一代知識分子再三應該自問的問題。

該文另指出，最近（按即1986年間）李國鼎政務委員在行政院科技會議會後表示：「政府能夠給人民的最好福利，就是有乾淨的空氣呼吸，有乾淨的水喝。」這句話如果是在十、廿年前說出來，恐怕不但得不到共鳴，更有可能引人困惑。因為當時的民眾習於不潔空氣、不潔的水，根本無法感受這是「政府所能給人民的最好福利」。李國鼎政務委員的話，現今（按即1986年間）卻已是一句最能抒發民眾沉鬱無奈的簡單表達。

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台灣環境保護聯盟40年來參與重大環境事件，成為推動台灣環保運動的重要角色。圖為台灣環盟等團體日前在立院前，呼籲全民透過罷免，反對擁核立委聯手修法讓核電復辟。（資料照）

回顧1986年4月26日發生車諾比核災，其後爭取環境權即為「爭人權」的公民意識抬頭，台灣環保運動也跟著興起。台灣環境保護聯盟自1987年11月1日成立以來，秉持「知識的、草根的、行動的」理念，結合學界與民間力量，成為推動台灣環保運動的重要角色。40年來參與重大環境事件、法案制定與教育行動，更與社會正義、民主進程緊密相連。

爾後，隨著台灣經濟快速發展，公民意識抬頭，越來越多民眾開始關注生活環境與基本權益。環保訴求逐漸與各種領域議題交織，該聯盟形成一股強大社會力量，成為政府與企業無法忽視的民間聲音。

為回顧歷史、展望未來，由於台灣環境保護聯盟的推動，「台灣永續環境特展——打造永續環境記事」應運而生，該特展時間為2025年4月26日（六）~5月18日（日），將呈現環境運動的發展脈絡，並呼籲社會共同行動，攜手邁向更永續的未來。如此紀念「世界地球日」的省思，具有重要意義。

（作者為仲裁人）

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