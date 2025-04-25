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自由開講》自我閹割的國民黨 還記得自由民主嗎？

2025/04/25 17:00

◎ 花小龍

罷免民進黨立委李坤城的領銜人、國民黨員宋建樑涉不實連署，日前赴新北地檢署接受應訊時，公開配戴納粹臂章並比出納粹敬禮手勢。國民黨切割發聲明，第一句話就是「民主不能被清算」、反對「納粹極端獨裁」，接著又說「國民黨自二戰以來，親身參與八年抗戰，與世界民主陣營並肩對抗納粹與軍國主義，是以血與淚換得民主自由，為自由世界秩序奮戰不懈。要談『反對法西斯』，國民黨絕對有資格。」

宋建樑戴著納粹臂章赴新北地檢署應訊，還比出納粹軍禮。（資料照）宋建樑戴著納粹臂章赴新北地檢署應訊，還比出納粹軍禮。（資料照）

很好奇這篇撻伐「自己黨員」的發文是誰幫國民黨寫的？文章細數先輩八年抗戰的血淚史，怎麼不接著說當年先烈們如何英勇「剿共」的光榮歷史？為甚麼老國民黨認為共匪「非剿不可」？老國民黨又是如何被共匪欺騙而逃到台灣來的？既然要提當年的英勇，這些豈不更英勇，為何隻字不提？台灣又是如何與共匪切割乾淨，讓今天的台灣足以堪稱世界自由民主國家的燈塔。

現在的國民黨堅持走「自我閹割」路線，堅持與破壞世界秩序的極端獨裁政權沆瀣一氣，自以為左右逢源，實則莫衷一是，毫無思想論述。這篇發文無論是用語還是內容，字裡行間都充斥老共的影子，連貼文的標語設計，乍看之下都讓人誤以為是老共圍台軍演下的標語。

台北市長蔣萬安在議會答詢時說，民進黨是共產黨的走狗。（資料照）台北市長蔣萬安在議會答詢時說，民進黨是共產黨的走狗。（資料照）

蔣萬安說民進黨是共產黨的走狗，這倒讓我想起《伊索寓言》〈狗與影子〉的故事。一隻狗啣著一大塊肥滋滋的肉，當他過河的時候，看到水中的倒影，以為是另外一條狗也叼著肥肉，就想搶奪那塊肉，才一開口，原本的肉就噗通一聲打水漂了。這隻貪心的狗難道不正是國民黨現在的寫照嗎？一邊依附著台灣的自由民主，一邊還肖想對岸統戰有利可圖，啣著台灣人數十年積存下的老本，肖想去騙取對岸鏡花水月的利益。國民黨早已是豬八戒照鏡子，蔣萬安一席話好比是豬八戒罵人:「你怎麼那麼豬！」

國民黨員做出引起國際共憤的事，發文只記切割沒有道歉，還說「民主不能被清算」，表面說民主，結果幾乎都在罵國人發起的大罷免，試圖把納粹跟「行使民主權利」的國人綁在一起。如果這篇發文真的沒有其他政權代筆，試問國民黨還記得民主兩個字怎麼寫嗎？究竟是誰在「清算」民主，誰在跟獨裁共舞，不要看扁國人的智商！

（作者為台北市中學教師）

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