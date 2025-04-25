自由開講》別被「川式變臉」迷惑 談判把握抗中核心精神

◎ 林靖凱

輝達於台灣時間4月15日宣布，未來四年將攜手台積電、鴻海、緯創、艾克爾及矽品，一同在美國打造價值最多5,000億美元的AI基礎建設。自台積電今年3月宣布增加投資美國1000億美元建廠時起，正式開啟台積電的二度創業之路，負責美國AI為核心的半導體產業鏈建構。

看待川普只要抓住他心中的那條回歸線，就會發現他的想法沒有變過。如果一直追逐他的那張嘴，那就像《金剛經》說的：「一切有為法，如夢幻泡影；如露亦如電，應作如是觀。」被話術與煙幕所迷幻。

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他理想中的美國，是一個大家勤勞工作的國家，讓願意付出勞力的人能爭取更好的報酬。不管你喜不喜歡川普，都不能否認他就是一個勤奮不斷工作的人。所以他要創造工作機會，讓製造業在美國重生。既然要鼓勵勞動，就不能補貼誘使人們懶惰，也不能鼓勵人民投機，華爾街那一套金錢遊戲必須降溫，實業資本家的地位要高於金融大亨。再來是要鞏固自己的國家，對外要打敗阻礙美國偉大的敵人，有礙於美國利益的貿易規則、貿易條件必須改寫。軍隊和關稅對他這種保守主義者來說，是古典又有效的戰爭工具。

美國總統川普公布對等關稅，震驚全球。（法新社）

另外他在四月八日宣布對等關稅實施，不到13小時，隔天又突然說延緩90天課徵。其起因是發現債券市場因對沖基金用大量的槓桿做基差套利，當股市跌勢過大時，推升市場對資金的需求，促使債券市場提款的人增加，對沖基金為了降低風險大量解槓桿，造成整個貨幣體系產生流動性凍結。讓川普意識到，冷火雞式的手段此時行不通。

可以預見，川普後續政策迅速急轉彎的次數應該會更加頻繁，藉此讓市場對於「川式變臉」的刺激逐漸反應鈍化，但不變的是他的政策趨勢──完成美國的準戰爭經濟體制、增加實體經濟投資、增加就業和反拜登時代玩很瘋的金融遊戲。

知道川普的核心思維，台灣與其談判很難取得有利的位置，特別是在經濟層面。而台美有共同利益的，就是在對抗中國的這一題：台灣不願被中國併吞；美國要的是中國衰敗，自己成為印太地區的唯一強權。背景如此，倒不如看清現實，及早談妥如何協助美國工業再次偉大，並換取台灣面對中國侵略的抵抗力。

（作者為現職公務人員）

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