自由開講》漢光41號兵推 全面驗證三軍聯合作戰能力

◎ 張亞柔

國軍4月5日至18日展開為期14天13夜的「電腦輔助指揮所演習」，模擬中共對台發動灰色地帶侵擾與由演轉戰攻勢，驗證三軍聯合作戰與各項防衛機制。此次兵推不僅時間拉長，規模擴大，更首次全面整合新型武器裝備的戰場運用，展現國軍備戰即戰、嚴陣以待的堅定決心。

「漢光41號」電腦兵推日夜不間斷，官兵正在交接。（取自國防部發言人臉書）

此次兵推設下四大目標，全面提升國軍整體防衛效能：

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一、驗證聯合作戰指揮流程

模擬多重威脅情境下，三軍透過聯合作戰架構迅速整合火力、通訊與兵力調動，確保作戰指令有效下達與執行。

二、強化平戰轉換應處能力

面對突發戰事，包括中共突襲導彈攻擊、空降斬首行動等，兵推演練國軍如何自平時狀態快速轉入戰備，並實施戰力保存。

三、提升後備動員與民防整合

納入後備部隊與民防單位模擬動員機制，強化全民防衛網絡，並測試戰時支援能量是否足以延續作戰。

四、檢驗戰場情報與決策效率

在資訊戰與電磁干擾壓力下，兵推驗證指揮官在高壓環境中的判斷與決策能力，以及戰場感知系統的穩定性與可靠度。

M1A2T戰車具備強大火力與高機動性，能在反登陸作戰中發揮陸上主力作用。（國防部提供）

此外，為因應中共日益複雜的威脅型態，國軍在本次兵推中將近年陸續接裝的多項現代化武器系統納入兵棋參數，模擬實際作戰運用：M1A2T主力戰車具備強大火力與高機動性，在反登陸作戰中發揮陸上主力作用，部署於重要防衛區域；海馬士多管火箭系統（HIMARS）可在短時間內發射遠距精準火力，打擊敵方後勤集結區與登陸艦隊，具備快速部署與高命中率特性；無人機系統（多型）廣泛應用於戰場偵蒐、電子干擾與精準突擊，提升戰場透明度與即時反應能力；拖式2B反裝甲飛彈：專門對抗敵方裝甲部隊，在狹窄地形或城市戰中發揮極高的反制效能；岸置魚叉飛彈系統提供台灣海岸線第二層防禦屏障，可對敵艦實施遠距打擊，有效建立制海優勢；海軍海鋒大隊增編火力：增強對海打擊能力，配合雷達站與指管中心，執行海上封鎖與攔截任務。

上述裝備皆依據實際作戰需求建入模擬系統，兵推過程中將根據各種情境，驗證戰力發揮方式及部署效率，以作為7月漢光實兵演練的基礎。

面對中共持續以軍演、海空擾台與灰色侵擾行動升高壓力，國軍透過這次兵推展現面對戰爭風險的準備程度與防衛意志。中共海空兵力幾乎常駐台海周邊，並配備大量巡弋飛彈與反艦火力，已構成實質威脅；因此國軍不僅強化裝備與訓練，更積極與友軍協同合作，提升整體聯防效能。

「漢光41號」電腦兵推不僅是軍事模擬，更是實戰條件下的整備驗證。隨著新裝備的加入與灰色威脅的演變，國軍持續強化科技整合與戰場應變，守護台灣安全，確保民主自由的生活不受干擾。

（作者為自由業）

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